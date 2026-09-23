De M5 krijgt binnenkort een flinke portie Neue Klasse

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De huidige BMW M5 is pas 2 jaar oud, maar BMW is nu al bezig met een grote verbouwing. Op de Nürburgring is een gecamoufleerd exemplaar gespot dat verraadt dat de volgende stap voor de M5 verder gaat dan de normale LCI updates.

BMW M5 gaat Neue Klasse

We zijn nog maar net gewend geraakt aan de M5 en toch wordt er alweer getest met een vernieuwde versie. En die lijkt flink wat Neue Klasse-saus te hebben. Dat betekent waarschijnlijk vooral dat de M5 aan de voorkant een modernere en strakkere uitstraling krijgt. De testauto is nog behoorlijk goed ingepakt, dus de uiteindelijke koplampen blijven nog een beetje buiten beeld.

Normaal doet BMW om de 3.5 / 4 jaar een facelift, oftewel een Life Cycle Impulse (LCI). Hierbij krijg je vaak een nieuw setje lampen, ander bumpertje en een nieuwe grill. Dat lijkt hier in principe ook het geval te zijn, alleen dan wel wat heftiger dan je gewend bent.

Ook van binnen gaat het veranderen

De grote verandering zijn trouwens niet alleen aan de buitenkant. BMW werkt voor de vernieuwde 5 Serie aan de nieuwste generatie infotainment en bediening, waarbij de Neue-Klasse-techniek uiteraard een belangrijke rol gaat spelen.

Denk aan een verder doorontwikkeld iDrive-systeem en meer scherm- en projectietechniek. Daarmee zal de M5 niet alleen een nieuw gezicht krijgen, maar ook meer aansluiten bij de manier waarop BMW zijn toekomstige modellen inricht.

Dat de M5 juist op de Nürburgring wordt getest, is natuurlijk weinig verrassend. BMW heeft daar zo'n beetje een permanente abonnementspas.

Ook de M5 Touring is gespot tijdens tests. Aan de aandrijflijn lijkt BMW voorlopig minder reden te hebben om grote veranderingen door te voeren. De facelift draait vooral om het uiterlijk en de technologie aan boord.

Wanneer BMW de verNeuede M5 precies onthult, is nog niet officieel bekend. Waarschijnlijk krijgen we de facelift ergens in 2027 te zien.

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