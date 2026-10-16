Jammer? Maker van de Tesla met verbrandingsmotor is failliet

Het Oostenrijkse bedrijf Obrist Group was bezig om een middenweg te creëren voor Tesla-rijders door een ‘HyperHybrid’ ervan te maken. Zo voor komt het niet: Obrist is bankroet en niet zo’n beetje ook.

De hybride Tesla

Het idee van oprichter Frank Obrist klinkt nog niet zo slecht. In plaats van een loodzwaar, duur accupakket van 75 kWh, sloopte Obrist het merendeel van de batterijcellen uit een Tesla Model 3. Wat overbleef was een bescheiden accu van zo'n 17,3 kWh. In de frunk monteerde het bedrijf een piepkleine tweecilinder benzinemotor met 54 pk. Deze verbrandingsmotor dreef niet de wielen aan, maar fungeerde puur als generator om de accu tijdens het rijden op te laden. De Tesla van Obrist is dus een EREV .

Het resultaat? Een Tesla Model 3 die moeiteloos een actieradius van meer dan 1.000 kilometer haalde, aanzienlijk lichter was en volgens Obrist bij grootschalige productie tot wel 10.000 euro goedkoper gebouwd kon worden dan een reguliere EV. Wat wil een mens nog meer?

Eerste auto die goed is voor het milieu

Later ging Obrist nog een stap verder met een aangepaste Model Y. Het bedrijf claimde dat de auto op synthetische e-fuels niet alleen klimaatneutraal kon rijden, maar zelfs CO2 uit de lucht kon opnemen. Daarmee zou het de "eerste auto ter wereld die goed is voor het klimaat" zijn.

Failliet

Het bedrijf pitchte het EREV-systeem wereldwijd bij grote autofabrikanten als het ideale, betaalbare alternatief voor de stijgende batterijkosten en de gebrekkige laadinfrastructuur. Helaas voor Obrist hapten de fabrikanten niet waardoor het nu einde verhaal is met een miljoenenschuld als resultaat.

Bij de rechtbank van Feldkirch is nu het faillissement aangevraagd voor twee belangrijke takken van het bedrijf: Obrist Powertrain GmbH en Obrist Technologies GmbH. De totale schuldenberg van de twee entiteiten bedraagt 31,8 miljoen euro. Er is geen herstructureringsplan ingediend. Beide dochterondernemingen worden per direct geliquideerd. De overkoepelende tak Obrist Engineering, die airco- en koelsystemen produceert, valt overigens buiten het faillissement en blijft wel gewoon bestaan, voor wie het wilde weten. Misschien hadden ze beter een Tesla met stuwrakketten kunnen maken.

Bronnen: Electrek, ORF.at

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