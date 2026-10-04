De marter zoekt je motorkap op: Zo voorkom je duizenden euro’s kabelschade

Met de koudere maanden op komst klopt ook een vijand van de auto weer op de deur: de steenmarter. Hoe voorkom je dat jouw auto verandert in een duur marterhotel?

Vanaf oktober zoeken deze beschermde roofdiertjes massaal de behaaglijke warmte op van recent geparkeerde motorruimtes. Het resultaat? Doorgeknabbelde bougiekabels, geperforeerde koelvloeistofslangen en geruïneerde geluidsisolatie. Schade ontstaat vaak niet eens omdat de marter de kabels zo lekker vindt smaken, maar vanwege territoriumgedrag. Als een tweede marter de geur van een voorganger onder jouw motorkap ruikt, gaat hij uit woede en rivaliteit amok maken en alles kapotbijten wat hij tegenkomt.

Hoe bescherm je je auto?

Gelukkig zijn er effectieve manieren om te zorgen dat de steenmarter jouw auto links laat liggen:

1. Ultrasone marterverjagers (Inbouw)

Een van de meest effectieve oplossingen is het laten installeren van een ultrasone verjager onder de motorkap. Dit apparaatje zendt voor mensen onhoorbare, maar voor marters extreem irritante hoge geluidstonen uit. Geavanceerde systemen combineren dit met wisselende frequenties (zodat het dier er niet aan went) en schrikkeldraden op hoogspanning die de marter een lichte, ongevaarlijke stroomstoot geven als hij de motorruimte binnenklimt.

2. Motorruimte grondig reinigen

Heb je al een marter op bezoek gehad? Laat je motorruimte direct grondig reinigen of stoomcleanen. Zolang de geurvlaggen van de marter achterblijven, blijft de auto een magneet voor rivaliserende dieren die uit agressie kabels slopen.

3. Kabels beschermen met harde hulsels

Gevoelige onderdelen zoals bougiekabels en koelslangen kun je voorzien van harde, kunststof beschermhulzen (golfpijpen). De scherpe tanden van de marter krijgen hier geen grip op, waardoor de kostbare bedrading eronder intact blijft.

4. Parkeer op een marterraaster

Steenmarters lopen zeer ongraag over onstabiele of scherpe ondergronden. Leg een frame van kippengaas of een speciaal marterraoster onder de motorruimte van je geparkeerde auto. Het dier zal weigeren eroverheen te lopen om naar boven te klimmen.

5. Mijd risicogebieden of parkeer binnen

De steenmarter is al jaren stevig gevestigd in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel en rukt steeds verder noordwaarts op. Woon je in een risicogebied? Parkeer de auto bij voorkeur in een goed afgesloten garage. Is dat geen optie, wissel de preventiemethoden dan af om te voorkomen dat de marter slim genoeg wordt om jouw maatregelen te omzeilen.

Let op: vangen, doden of vergiftigen is verboden

Wie op een ochtend stilstaat met een doorgesneden kabelboom en een dashboard vol storingen, is geneigd naar harde middelen te grijpen. Toch moet je opletten: de steenmarter is wettelijk beschermd onder de Omgevingswet. Het vangen, doden of vergiftigen van een steenmarter is illegaal en kan tevens leiden tot hoge boetes. De enige legale én werkzame oplossing is het diervriendelijk verjagen en weren van het dier.

Foto: w0ut via Spots

Bron: Altho Pest Control

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