De McLaren 720S van Nicky Romero kan nu van jou zijn!

McLaren bouwt eigenlijk pas sinds 2011 op grote schaal supercars, dus ze hebben een behoorlijke achterstand op Ferrari en Lamborghini. Toch is McLaren al behoorlijk populair onder BN’ers. Vechtersbaas Rico Verhoeven, volkszanger Frans Duijts, kunstenaar Joseph Klibansky, YouTuber Royalistiq: zij kozen allemaal voor McLaren.

Niet Nicky's eerste McLaren

Ook de McLaren die je hier op de foto’s ziet komt van een bekende eigenaar. Deze auto is namelijk van DJ Nicky Romero geweest. En voordat mensen die onder een steen leven weer gaan vragen ‘Wie?’: Nicky Romero staat momenteel op plek 29 in de DJ Mag Top 100 en werkte onder meer samen met Avicii.

Nicky Romero – die stiekem Nick Rotteveel heet – kan zich wel een McLaren veroorloven, zoveel is duidelijk. Hij kocht deze 720S Spider in 2021, maar dat was niet zijn eerste McLaren. Eerder had hij al een 570S en een 570 Spider.

Bezoekje aan Absolute Motors

BN’ers zijn ook niet vies van een wrapje. De donkergroene kleur die je hier ziet is dan ook niet origineel, maar eerlijk is eerlijk: het staat wel heel goed. Hiervoor was de McLaren babyblauw maar ook dát was niet de echte kleur. Eigenlijk is deze auto zilvergrijs. Dat is natuurlijk niet heel spannend, dus we snappen dat Nicky Romero een bezoekje aan Absolute Motors heeft gebracht.

De wrap is niet het enige wat er aan deze auto gemodificeerd is. Deze 720S is – net als die van Rico Verhoeven – voorzien van diverse forged carbon accessoires. Heeft een McLaren 720S dat nodig? Nee, maar het doet ook geen afbreuk aan het design. Novitec is gelukkig geen Mansory.

Wat de 720S sowieso NIET nodig heeft is extra vermogen. Dat heeft ‘ie dan ook niet. 720 pk is meer dan genoeg. We zouden bijna zeggen te veel, want vriend en vijand zijn het erover eens dat de McLaren 720S bloedverziekend snel is.

Toch is Nicky Romero er nu op uitgekeken, maar wie weet heeft hij al een andere McLaren aangeschaft. Deze auto staat nu in ieder geval op Marktplaats, met 11.200 kilometer op de teller. Louwman Exclusive wil er €319.950 voor hebben. Dat is nog steeds een smak geld, maar de nieuwprijs was €404.979.