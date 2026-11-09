De McLaren-kopie van Xiaomi is aangekomen in Nederland!

De Xiaomi YU7 Max is in Nederland aangekomen! Dit specifieke exemplaar is niet via het Chinese merk zelf, maar via een importconstructie naar ons land gebracht.

De YU7 Max is in China (en soms in Europa) al regelmatig te zien, maar vooral bij ons nog een absolute exoot. In tegenstelling tot veel andere Chinese merken kent Xiaomi nog geen officieel Nederlands importeurschap. Je bent dus aangewezen op derde partijen om auto’s van dit merk naar ons land te halen. In dit geval werd de elektrische auto geïmporteerd door SCL Rotterdam .

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien waar de ontwerpers hun inspiratie vandaan haalden. De neus en lichtsignatuur hebben duidelijk iets weg van een McLaren 720S , al staat hier toch echt een elektrische SUV. De opgegeven catalogusprijs bedraagt €88.652, met €667 bruto BPM.

Xiaomi kennen we vooral van smartphones en andere elektronica. Met de YU7 laat het Chinese merk zien dat het ook een auto kan bouwen die op papier serieus meedoet met gevestigde elektrische SUV’s. De Max heeft twee elektromotoren, vierwielaandrijving en een systeemvermogen van 508 kW. Dat is 690 pk, met 866 Nm koppel. De SUV is ook bijna net zo snel als een McLaren op de sprint met een 0-100 tijd van 3,23 seconden. De topsnelheid bedraagt 253 km/u.

Flink accupakket, flinke claims

De accu heeft een capaciteit van 101,7 kWh en werkt op een 800V-architectuur. De officiële specs spreken over een snelle laadtijd van 10 tot 80 procent in zo’n 14 minuten. Dat zijn indrukwekkende cijfers, maar hoe snel je daadwerkelijk kunt laden hangt onder meer af van de laadpaal en de omstandigheden.

Het opgegeven rijbereik is 750 kilometer volgens de Chinese CLTC-cyclus. Dat is geen Europese WLTP-waarde en dus geen één-op-één vergelijking met het bereik zoals ze bij ons de actieradius meten.

De SUV meet bijna vijf meter in lengte en heeft een wielbasis van drie meter. Achterin is er 678 liter bagageruimte, uit te breiden tot 1.758 liter. Voorin zit bovendien een frunk van 141 liter. Het is verder een behoorlijk luxe SUV met onder andere luchtvering.

Interieur is ook een Xiaomi

Het interieur maakt duidelijk dat Xiaomi zijn technologische achtergrond niet thuislaat. Centraal staat een 16,1 inch touchscreen, aangevuld met een 7,1 inch bestuurdersdisplay en een head-updisplay. Achterpassagiers krijgen twee losse schermen van 12,5 inch. Daarnaast is er ook een afneembaar schermpje van 6,7 inch voor de achterste middenconsole.

De uitrustingslijst bestaat onder meer uit verwarmde en geventileerde voorstoelen met massage, elektrisch verstelbare en verwarmde achterstoelen en klimaatregeling met drie zones. Een ingebouwde koelkast is eveneens van de partij!

Zeker in het opvallende kleurtje is deze Xiaomi YU7 Max een opvallende verschijning op de Nederlandse wegen. En zeg nou zelf, het ‘jatten’ van dat McLaren-neusje staat deze Chinese SUV toch wel erg goed.

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