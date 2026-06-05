De meest Amerikaanse GP blijft voorlopig bestaan

De Formule 1 heeft prachtige circuits waar geschiedenis is geschreven. Monza, Spa-Francorchamps en Silverstone bijvoorbeeld. En dan heb je Las Vegas. Een race waar de grid wordt overspoeld door influencers die nog nooit een race hebben gezien, VIP-feestjes en hotels die in één weekend meer geld verdienen dan sommige landen in een jaar. Toch blijkt het recept te werken. De Formule 1 heeft namelijk besloten om nog veel langer door de straten van de gokstad te blijven racen.

Vegas blijft een vaste waarde

De Formule 1 heeft het contract van de Grand Prix van Las Vegas verlengd tot en met 2037. Daarmee krijgt de race in de gokstad een verlenging van tien jaar ten opzichte van de huidige overeenkomst. Dat betekent dus ook dat de coureurs voorlopig ieder jaar weer tussen de casino's, neonreclames en vrijgezellenfeestjes mogen racen. Niet dat de organisatie daar wakker van ligt hoor. F1-baas Stefano Domenicali noemt Las Vegas inmiddels een van de belangrijkste evenementen op de kalender.

Volgens de Italiaan heeft de race zich ontwikkeld tot een bestemming waar autosport, entertainment, zakenwereld en beroemdheden samenkomen. Vrij vertaald: precies het soort evenement waar de moderne Formule 1 dol op is.

Niet iedereen is een fan

Toen Las Vegas in 2023 terugkeerde op de kalender werd het evenement begrijpelijk met wat nodige kritiek ontvangen. Vooral Max Verstappen liet destijds duidelijk merken dat hij niet direct warm liep voor alle glitter en glamour. De Nederlander vond dat de show soms belangrijker leek dan het racen zelf. Een opmerking waar uiteraard behoorlijk wat fans zich in konden vinden. Want ja, nergens anders op de kalender lijkt de race soms zo sterk op een Hollywood-première waar toevallig ook nog wat auto's rondrijden. Toch zal Verstappen niet alleen slechte herinneringen hebben aan Vegas, aangezien hij de eerste editie in 2023 won. Daarnaast veroverde hij daar in 2024 zijn vierde wereldtitel.

Geld maakt veel goed

Uiteindelijk draait het in Las Vegas natuurlijk niet alleen om snelle auto's. De economische impact van het evenement speelt net zo'n grote rol. Volgens de organisatie heeft de Grand Prix in de eerste drie edities ongeveer 3,2 miljard dollar opgeleverd voor Zuid-Nevada. Alleen de race van 2025 zou al goed zijn geweest voor zo'n 43 miljoen dollar aan belastinginkomsten. Dat komt natuurlijk altijd wel van pas. Met dat soort bedragen wordt het ineens een stuk begrijpelijker waarom de Formule 1 zo graag blijft. Zelfs als er af en toe een putdeksel loskomt en een Ferrari sloopt.

Toch wijzen critici nog altijd op die absurde ticketprijzen, de overlast voor inwoners en het feit dat het hele circus belangrijker lijkt dan de sport. Maar de Formule 1 lijkt daar weinig last van te hebben. Zolang de tribunes vol zitten en de dollars binnenstromen, blijft Las Vegas gewoon precies wat het nu is: een gigantische show met toevallig een beetje racen.

Of je daar blij van wordt, is een tweede. Maar het feit is wel dat Las Vegas voorlopig nergens heen gaat. Terwijl Zandvoort na dit seizoen verdwijnt, blijft de Formule 1 nog minstens elf jaar langs de casino's van de Strip racen.