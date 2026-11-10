De meest krankzinnige Mercedes ooit zoekt een nieuwe eigenaar

Cabrio's heb je in alle soorten en maten. De ene doet zijn dak dicht in minder dan 10 seconden, de ander heeft helemaal geen dak. En dan heb je ook nog exemplaren zonder dak en zonder voorruit, zoals deze Mercedes SLR McLaren Stirling Moss. Mocht je dit nou altijd al willen hebben, dan heb je misschien mazzel. Mits je een grote portemonnee hebt.

Nummer 75 van de 75

Je had het waarschijnlijk al door, maar de auto in kwestie is een bijzondere. Een Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss. Tussen juni en december 2009 bouwden Mercedes-Benz en McLaren slechts 75 exemplaren van deze bijzondere uitvoering. Het model is een eerbetoon aan coureur Stirling Moss en de Mercedes-Benz 300 SLR waarmee hij in 1955 de Mille Miglia won.















Het ontwerp is natuurlijk bizar. Een dak ontbreekt, maar ook een voorruit en normale zijruiten zijn nergens te bekennen. Rij je in deze auto, dan moeten jij en je passagier het gewoon doen met kleine windschermpjes. En eventueel een bril. Achter de stoelen zitten flinke rolbeugels die niet alleen voor de veiligheid dienen, maar ook de auto zo ongelofelijk herkenbaar maken.

Onder de lange motorkap ligt een 5,4-liter V8 met supercharger. Die levert 650 pk en brengt de auto volgens Mercedes-Benz in 3,5 seconden naar de 100 en beukt vervolgens gestaag door naar een topsnelheid van maar liefst 354 km/u.

Een auto die ongelofelijk bijzonder is. Maar dit specifieke exemplaar is extra speciaal. Het gaat namelijk om de allerlaatste Stirling Moss die van de band rolde. De auto werd gebouwd in december 2009 en in 2010 voor het eerst geregistreerd. Hij is uitgevoerd in Fire Opal Red, met rood lederen bekleding, gele stiksels, Alutex-interieurbekleding en goudkleurige remklauwen. De koninklijke familie van Koeweit mocht zichzelf de eerste eigenaar noemen. Vervolgens is de auto in 2024 van eigenaar gewisseld.

Niet voor Amerika

Mocht je heel toevallig een rijke Amerikaan zijn en dit lezen. De auto voldoet niet aan de normale Amerikaanse veiligheidseisen, en dus mag je er in Amerika niet mee de openbare weg op. Iets met geen voorruit en geen zijruiten...

Toch heeft dit exemplaar een speciale goedkeuring gekregen via het Amerikaanse Show or Display-programma. Dat wil zeggen dat er beperkt met de auto op de openbare weg mag worden gereden. In 2026 werd de auto hiervoor aangepast en geregistreerd in de Verenigde Staten.











Geen zacht prijsje

En dan zijn we aangekomen bij het prijskaartje. Dit exemplaar heeft sinds zijn geboorte maar 32,9 mijl gereden. Omgerekend is dat nog geen 53 kilometer. De auto gaat tussen 26 november en 3 december 2026 onder de hamer bij RM Sotheby's.

Het veilinghuis verwacht dat de Mercedes meer dan 6 miljoen dollar opbrengt, omgerekend zo'n 5,3 miljoen euro. Met dat geld kan je ook een huis met garage kopen en daar een collectie in zetten. Maar ja, daar zit dan weer geen laatste Stirling Moss tussen. Keuzes, keuzes.

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