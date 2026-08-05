De meest praktische Volkswagen heeft een prijs

Er zijn auto's waar je een poster van boven je bed hangt. En er zijn auto's die iedere dag gewoon doen waarvoor ze gebouwd zijn. De Volkswagen Caddy valt duidelijk in die laatste categorie.

Volkswagen heeft de Caddy weer een kleine update gegeven. Geen compleet nieuw model dus, maar wel genoeg veranderingen om hem weer helemaal naar 2026 en daarna te trappen.

Zo krijgt hij standaard een digitaal instrumentenpaneel, een vernieuwd infotainmentsysteem, een draadloze telefoonlader en een verlichte bediening voor de klimaatregeling. Ook is de lijst met rijhulpsystemen verder uitgebreid, want dat moet van Europa en heeft Volkswagen de neus, kleuren en velgen een kleine opfrisbeurt gegeven.

Onder de motorkap blijft er genoeg te kiezen. Benzine en diesel blijven gewoon leverbaar, maar Volkswagen zet ook flink in op de plug in hybride eHybrid. Die kan volgens de fabriek tot 120 kilometer volledig elektrisch rijden. Is de accu leeg, dan schakel je gewoon over op de benzinemotor en rijd je verder.

De vernieuwde Caddy is vanaf nu te bestellen. De prijzen beginnen bij 33.890 euro.

En nog steeds denken wij dat er weinig mensen zijn die een poster van de Caddy boven hun bed hangen. Maar voor de kleine zelfstandige die een no nonsense auto zoekt waar ook nog wat inpast is dit wel een goed bericht!