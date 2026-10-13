Een van de bijzonderste BMW's ooit gebouwd zoekt een nieuwe eigenaar

De heilige graal van BMW is uitgebreid. Z8, E30 M3, 3.0 CSL, 507 Roadster, E46 M3 CSL en zo kan ik nog wel even doorgaan. De eerste supercar van het merk uit Beieren hoort daar ook tussen. Toch is het exemplaar in dit artikel (dat ook nog eens naar een nieuwe eigenaar zoekt!) nog specialer.

Zijn verhaal begint eind jaren ‘70. BMW Motorsport ontwierp onder leiding van Jochen Neerpasch de M1 (E26) met middenmotor voor de racerij. Om aan de homologatie-eisen te voldoen moesten er minimaal 400 straatversies worden gebouwd. Om de auto ondertussen alvast te promoten, stampte BMW de iconische M1 Procar Championship uit de grond: een bijprogramma van de Formule 1 waarin F1-sterren als Niki Lauda, Nelson Piquet en onze eigen Jantje Lammers het tegen elkaar opnamen in brullende, 470 pk sterke M1-racers.

BMW M1 AHG Studie

De reguliere M1 voor de straat (met zijn strakke Giugiaro-lijnen en 277 pk) zag er naast die verbrede circuitspecials echter bijna bescheiden uit. Peter Gartemann, de ambitieuze eigenaar en eigenaar van de Duitse BMW-dealer AHG in Balingen, zag een gat in de markt: waarom zou je klanten niet het brute uiterlijk en de prestaties van een Procar-racer geven, maar dan wél met een geldig kenteken?

















In 1982 stelde AHG het 'Studie'-pakket voor de M1 samen. Het was geen snelle optische tuningset, maar een grondige transformatie die door de Duitse TÜV werd goedgekeurd. De auto kreeg de agressieve, brede carrosserie van de racer. Denk aan een diepe splitter, brede wielkasten, dikke zijskirts en een imposante achtervleugel. AHG monteerde ook een handmatig verstelbare race-ophanging en driedelige BBS-velgen.

Onderhuids werd de M88 3,5-liter zes-in-lijn aangepakt met scherpere nokkenassen, een aangepast uitlaatsysteem en motortuning. Het resultaat: het vermogen van de standaard 277 pk naar circa 350 pk. Klanten konden het interieur laten voorzien van lederen schaalstoelen, betere geluidsinstallaties en een bijzondere kleurstellingen op de carrosserie.

Koop je eigen M1 AHG Studie!

In totaal zijn er naar verluidt slechts zo'n 10 exemplaren door AHG officieel omgebouwd naar deze 'AHG Studie'-specificatie, wat het een van de zeldzaamste BMW-modellen ter wereld maakt. Toch kun jij (als je zakken diep genoeg zijn) er nu eentje bemachtigen. Veilingshuis RM Sotheby's brengt op 20 november 2026 een 1987 BMW M1 AHG Studie onder de hamer tijdens The Munich Auction.









De BMW M1 AHG Studie heeft ook zo’n eigen kekke blauwe kleurstelling met AHG-logo's rondom en een "altmiks lackdesign"-sticker onder het achterlicht. Het veilinghuis schrijft dat precies deze auto “vermoedelijk gemaakt voor en in het bezit is gebleven van bedrijfsleider Herr Gartemann’’. Hoe dan ook, de M1 wordt aangeboden without reserve wat betekent dat ‘ie gegarandeerd naar de hoogste bieder, ongeacht het eindbedrag. Sotheby’s verwacht dat de straatlegale BMW-supercarracer tussen 400.000 en 500.000 euro gaat opleveren. Bied dan?

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