Geen V8, wel heel snel: de elektrische Mercedes-Benz C-klasse

De Mercedes-Benz C-klasse zoals we die kennen, staat op het punt een fundamentele transformatie te ondergaan. De baby-Benz kwam in 1982 als Mercedes-Benz 190E (W201) op de markt, de opvolger kreeg de naam C-klasse. Diesel, benzine en plug-in hybride versies waren er al van de C-klasse, maar het is voor eerst dat er een volledig elektrische C-klasse komt.

Groter, gestrekter en duidelijk anders

De elektrische C-klasse komt vooralsnog naast zijn ICE-broers en is duidelijk groter gegroeid. De elektrische C-klasse is 60 mm hoger dan zijn benzine- en dieseltegenhangers, wat hem qua formaat dichter bij de S-klasse brengt. Dat zie je ook terug in de proporties: een wielbasis van 2.962 mm (+97 mm) en een duidelijk cab-back design met een korte overhang vóór en een langere achterzijde.

Mercedes kiest bovendien voor een zogeheten “extended DLO” (Daylight Opening), waarbij het derde zijruitje nadrukkelijk wordt doorgetrokken. In combinatie met een GT-achtige achterkant en zwarte dorpels krijgt de auto een visueel lichtere, maar ook sportievere uitstraling. Althans, dat vinden de designers, jullie mogen uiteraard jullie eigen conclusie trekken.

Opvallend detail: de bandenomtrek bedraagt 725 mm, opnieuw een hint dat de C-klasse gegroeid is.

Elektrische basis: 800 volt en serieuze range

Onderhuids maakt Mercedes een grote stap, analoog aan de elektrische CLA en GLC. De elektrische C-klasse heeft een 800V-architectuur, wat zorgt voor snellere laadtijden en betere efficiëntie. De belangrijkste cijfers:

94 kWh NMC-accu

Tot 760 km range (WLTP)

Snelladen (10-80%) in 22 minuten

Laadvermogen tot 330 kW

Daarnaast komt er ook een versie met LFP-accu, vermoedelijk voor een scherpere prijsstelling. Interessant is dat 400V-laden mogelijk blijft via een optionele DC-converter – handig voor oudere laadinfra.

De auto krijgt bovendien een multi-source warmtepomp die energie haalt uit de elektromotor (EDU), accu en buitenlucht. Dat moet de efficiëntie vooral in koudere omstandigheden verbeteren.

Aandrijving gebeurt via een elektromotor op de achteras met een 2-traps transmissie, ook een oplossing die we kennen van de CLA en GLC. Mercedes-Benz kiest daarin duidelijk zijn eigen pad, andere fabrikanten kiezen allemaal niet voor een versnellingsbak voor hun EV’s.

Rijprestaties: serieus snel

Vooralsnog is er maar één versie aangekondigd, C400 4MATIC. Die krijgt twee elektromotoren (op voor- en achteras) die samen 490 pk en 800 Nm leveren. De C400 sprint er in 4,1 seconde naar de 100 en haalt een begrensde topsnelheid van 210 km/u.

Later volgt nog een achterwielaangedreven variant met een actieradius van ongeveer 800 km en komt er vast ook de obligate AMG-variant.

Ruimte en goodies

De C-klasse was nooit de ruimste in zijn klasse, ondanks de coupé-achtige lijnen is de C-klasse redelijk ruim. Naast 470 liter bagageruimte achterin is er ook nog een frunk van 101 liter die elektrisch te openen is en groot genoeg is voor een kratje.

Bij recente lanceringen van Mercedes-Benz hebben we veel van de noviteiten van de C-klasse ook al gezien. Zo is er de nieuwste generatie Digital Light die gebruik maakt van micro-LED-technologie. Daardoor is 40% meer lichtopbrengst met onder meer grootlicht functie die 600 meter ver kan schijnen. Het energieverbruik nam overigens met 50% af en de koplamp is compacter en lichter geworden.

Een opvallende feature is het optionele Sky Control-dak. Dit glazen dak kan in 10 tot 20 milliseconden van transparant naar ondoorzichtig schakelen en bevat maar liefst 162 geïntegreerde sterren. Sfeerverlichting 2.0 dus.

Hyper, hyper, hyperscreen

Binnenin zet Mercedes zwaar in op digitalisering. Het nieuwe MB.OS draait op een AI-gestuurde supercomputer en voedt onder meer de MBUX Hyperscreen dat bijna een meter breed is (39,1 inch). Het is grootste scherm ooit in een Mercedes en heeft bijna 10 miljoen pixels.

Nog steeds uniek voor deze klasse is dat ook de elektrische Mercedes-Benz optioneel met Airmatic-luchtvering kan worden uitgerust. Als je van comfort houdt, dan weet je de fabelachtige Airmatic te waarderen. Ook optioneel is achterwielbesturing tot 4,5 graden, wat de wendbaarheid enorm verbetert.

Prijs en positionering elektrische C-klasse

De elektrische C-klasse moet in Duitsland onder de €70.000 starten, de Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend. Het prijskaartje van 70 mille voor de C400 is natuurlijk niet mals, hoewel je niet bepaald weinig krijgt. Er komt een achterwielaandrijver met minder vermogen die zeker enkele duizenden euro’s voordeliger gaat zijn. Met de komst van de BMW i3 en de elektrische C-klasse is er in ieder geval iets te kiezen. Welke pak jij?