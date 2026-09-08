Mercedes heeft een nogal opvallend plan met de G-Klasse

In Nederland koop je een G-Klasse voornamelijk om indruk te maken op de P.C Hooftstraat, niet omdat je onverwachts rivieren moet oversteken. Daar hebben we immers bruggen voor uitgevonden. Toch heeft Mercedes de oplossing nu bruggen in Nederland niet meer te vertrouwen zijn.

In een nieuw patent wordt namelijk een systeem beschreven waarmee een terreinwagen kan drijven, zichzelf door het water kan verplaatsen en daarna weer op de kant kan klauteren. Adapt, improvise, overcome!

Even zwemmen met je Mercedes

Het patent van Mercedes-Benz gaat officieel over een 'tweesporig voertuig met twee assen'. De G-Klasse wordt helemaal nergens genoemd, dus officieel is het gewoon een random Mercedes. Maar goed, als één auto hiervoor ook maar enigszins in aanmerking komt, is het natuurlijk wel de G.

Het idee zelf is best slim. Zodra de auto het water in rijdt en begint te drijven, worden de vier wielen onderdeel van een soort zwemsysteem. Door alle wielen los van elkaar aan te sturen, kunnen ze als een soort peddels worden gebruikt. De software bepaalt vervolgens hoe hard ieder wiel moet draaien om de auto op koers te houden.

Riviertje met stroming? Geen probleem. Mercedes beschrijft namelijk ook een soort ankerfunctie waarbij sensoren en GPS de stroming detecteren, waarna de auto zich tegen de stroom kan richten en met de wielen voorkomt dat hij langzaam maar zeker naar de volgende provincie drijft.

En het wordt allemaal nog gekker. Volgens het patent kan de actieve ophanging afzonderlijke wielen omhoog en omlaag bewegen om de auto tijdens het drijven stabiel te houden. Voor extra drijfvermogen denkt Mercedes aan verwijderbare schuim- of opblaasbare elementen die rond de wielkasten kunnen worden geplaatst. Een soort zwembandjes eigenlijk. Maar dan duurder.

De Chinezen lachen ondertussen al

Voordat jullie nu de commentsectie vol gaan gooien met: 'dat bestaat al'. Dat klopt, een soort van. De Chinezen hebben inderdaad ook laten zien dat een SUV en een rivier best vriendjes kunnen worden. De Yangwang U8 van BYD kan bijvoorbeeld blijven drijven en zich met zijn onafhankelijke aandrijving door het water manoeuvreren. In een noodsituatie kan de SUV zelfs een half uur blijven drijven. Genoeg tijd om te bedenken dat je waarschijnlijk de verkeerde afslag hebt genomen denk ik.

Maar je hebt ook nog de Jetour G700, en die gaat nog een stap verder. De speciale Ark Edition heeft namelijk propellers waarmee hij ook echt door het water kan varen. Gewoon een SUV maar dan met bootmodus. Echter gaat dit natuurlijk wel weer een hele stap verder dan het patent van Mercedes, maar goed.

Nog geen zwemmende G-Klasse

Het Mercedes-patent is trouwens geen uitnodiging om binnenkort lekker met je G580 Electric door de dichtstbijzijnde rivier te varen. Nee, het patent beschrijft vooral hoe Mercedes zo'n systeem ongeveer zou kunnen laten werken. Of de techniek ooit daadwerkelijk in een productieauto terechtkomt, is een ander verhaal. We weten natuurlijk hoe het gaat met patenten.

Maar het idee is wel cool en typisch G-Klasse. Waar andere auto's stoppen omdat er een rivier ligt, zou Mercedes straks kunnen zeggen: prima, dan gaan we er toch gewoon doorheen.