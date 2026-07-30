De Mercedes GLA staat nu al in de Nederlandse configurator

Als een auto geïntroduceerd is, gaan er soms weken of zelfs maanden overheen voordat we een keertje de Nederlandse prijs te horen krijgen, maar Mercedes laat ons niet lang in spanning. Na een dag treffen we de kersverse GLA al in de configurator.

We zullen maar meteen de prijs verklappen: de GLA is te configureren vanaf € 58.394. Dat valt misschien tegen, maar op dit moment staat alleen nog de dikke GLA 350 4Matic met 354 pk in de configurator. Later volgen nog de goedkopere elektrische GLA 200 en 250 en de benzinevarianten.

Goedkoper dan de CLA

De prijzen van de goedkopere EV-varianten zijn ook al bekend. De GLA 200 kost € 46.899 en de GLA 250+ € 52.344. Eigenlijk vallen de prijzen juist mee, want de GLA is verrassend genoeg goedkoper dan de CLA. De CLA 200 begint bij € 48.109. Ook de GLA 250+ is goedkoper. De GLA 350 kost precies even veel als je dezelfde uitvoering pakt, maar de CLA is alsnog duurder om dat die alleen als AMG Line in de prijslijst staat. Kortom: in vergelijking met de CLA krijg je dus meer auto voor minder geld.

Het nadeel is dan weer dat de GLA een stuk minder range heeft. De GLA 350 heeft een range van 640 kilometer, terwijl de CLA 745 kilometer ver komt. Terwijl deze auto’s toch echt dezelfde 85 kWh accu hebben. Dus ja, welke van de twee meer value for money biedt? Dat ligt er maar net aan waar je de meeste waarde aan hecht.

Kale GLA

De configurator openen is vaak even schrikken. Op de persfoto’s zien we altijd de dikste uitvoering, maar nu krijg je opeens de kaalste versie voor je neus. Bij de GLA is het inderdaad even schrikken: in het wit met zwarte 18 inch velgen ziet de auto eruit als een instap-Mazda. Met 18 inch velgen was je vroeger helemaal de bom, maar op deze auto oogt het gewoon lullig. Terwijl de GLA nota bene de kleinste SUV is van Mercedes.

Om de GLA er een beetje fatsoenlijk uit te laten zien, heb je dus minimaal 19 inch velgen à € 968 nodig. En een kleurtje à € 908. Wel positief: de GLA heeft standaard gewoon chromen raamlijsten (of wat voor materiaal ze daar tegenwoordig ook voor gebruiken). Daarmee oogt de GLA chiquer dan een duurdere uitvoering met Nightpakket. En mocht je de verlichte grille geen porum vinden: die is standaard, maar je kunt ‘m gelukkig ook verwijderen. Je kunt de GLA dus best óke laten ogen en daarvoor hoef je niet eens heel veel opties aan te vinken.

Wil je dat zelf proberen? Doe dat vooral, op de website van Mercedes

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