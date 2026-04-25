De nadruk op laadsnelheden loopt uit de hand

Even een vraag: heb je enig idee hoe lang een gemiddelde tankbeurt duurt? Vast niet, maar je kunt het wel redelijk goed gokken .Je hebt het ook nooit getimed, omdat je stiekem best een weldenkend mens bent met andere prioriteiten. Toch maken we ons blijkbaar oneindig druk over de optimale snellaadtijden van EV’s die we hier nog niet eens hebben.

Voor we verder gaan: tanken kost je tussen de drie en de vijf minuten inclusief betalen. Daarbij gaan we er natuurlijk niet vanuit dat je vanaf helemaal leeg begint. Je auto naar de pomp duwen kost dan ruim meer tijd. Als we BYD, Geely en CATL mogen geloven, dan gaat het van niet helemaal leeg, naar bijna helemaal vol laden in ruwweg dezelfde tijd. En toch weten we nu al dat het niet in de praktijk gaat gebeuren.

Sterren moeten opgelijnd staan

Zoals je wellicht wel weet zijn laadtijden in de echte wereld van teveel factoren afhankelijk om daadwerkelijk in de buurt te komen van de tijden die fabrikanten geven. Enkel de sterren hoeven niet perfect ongelijnd te staan, maar de rest moet wel perfect gaan wil een EV de door BYD opgegeven 4 minuten en 22 seconden aantikken.

Maar goed, laten we daar niet teveel op ingaan, want dan raken we al heel snel de kwijt weg. Feit blijft dat de dagelijkse doorbraken in laadsnelheden wel aangeven dat ook voor gangbare accupakketten nog niet het uiterste is bereikt. Het opmerkelijke aan al die ‘doorbraken’ is namelijk dat het niet gaat om de lithium-batterijen, maar om de LFP-pakketten. Je weet wel, de budget accu’s die traag laden, zwaar en groot zijn, maar vooral lekker betaalbaar zijn. Hoe kan het dat deze technologie ineens beter blijkt dan de superieure technologie?

Daar kun je natuurlijk een conspiracy theory op loslaten. Een waarbij de Chinese accubouwers er willens en wetens voor kiezen om de oh zo stabiele LFP-accu veel verder te pushen dan dat hij eigenlijk aankan. Als er een chemische samenstelling stabiel genoeg is om dit relatief schadevrij aan te kunnen, dan is deze het wel. Hij is namelijk niet zo kieskeurig als het aankomt op volledig op en ontladen, kan makkelijker tegen schade van buitenaf en houdt zijn temperatuur makkelijker stabiel dan ander samenstellingen.

Hoe zit het met de warmteontwikkeling?

Toch roept dat laatste juist vragen op. Want die temperatuur die wordt wel degelijk aanzienlijk omhoog getrapt bij laden met snelheden van 1.500 kW die de Flash Chargers van BYD aankunnen. En bij de laders gaat het controleren van de temperatuur al niet heel eenvoudig. Ze werken met twee laadpistolen om de maximale laadsnelheid te halen, alleen omdat de warmte in de laadkabels en -pistolen anders niet binnen de perken te houden is. Dat zegt ook wel iets over de uitdagingen voor temperatuurbeheersing er in de auto spelen, gezien juist daar minder middelen in te zetten zijn door onder andere ruimtebeperkingen.

Het zou dan ook prima kunnen dat al die megasnelladende auto’s die nu met LFP-accu’s op de markt verschijnen, over een paar jaar met bovengemiddelde accudegradatie voor een habbekrats op de tweedehandsmarkt aangeboden worden. Het is immers niet de eerste keer dat Chinese partijen willens en wetens informatie achterhouden om zo hun marktpositie te verbeteren. En misschien valt het allemaal wel mee. Misschien weten BYD, Geely en CATL dat mensen uiteindelijk echt niet elke laadbeurt aan de Flash Charger doorbrengen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over wat er allemaal wel niet nodig is om die megasnelladers te bouwen. Ook die hebben elk hun eigen batterij nodig, omdat ze anders niet genoeg stroom naar de auto kunnen pompen. De druk op het toch al piepende en krakende net zal erdoor alleen maar toenemen. Niet alleen omdat mensen vaker gaan bedeken dat ze wel even voor of na werk kunnen snelladen (precies op de piekuren dus), maar ook omdat deze laadstations de eigen batterijen ook in de daluren moeten blijven opladen, terwijl ze op piekuren nog steeds van het net blijven trekken.

Meer marketing dan wat anders

Hoe dan ook, de hyperfocus op supersnelladen lijkt vooral een marketingtechniek om mensen wat makkelijker te overtuigen dat je ook kunt ‘tanken’ met een EV en je dus best wel kunt overstappen. Ook al is het in de praktijk amper haalbaar. De echte ‘doorbraak’ lijkt er namelijk nog aan te komen. En die komt wel van de ‘superieure’ accutechnologie. Waar verwijs ik naar? De hogere energiedichtheid van de lithium-ion batterijen (of nog verder weg, de solid-state). Die stijgt ook met de dag, wat tot gevolg heeft dat EV’s qua volume kleinere en lichtere accupakketten krijgen.



En die optimalisatie is belangrijker. Die leidt namelijk in zichzelf tot een lager gewicht en dus een kleinere hoeveelheid kWh die per kilometer nodig is. En ook hierbij staat de techniek niet stil en gaan de laadsnelheden gestaag omhoog, in theorie zelfs nog hoger dan die van de tot het einde van z’n latijn gepushte LFP-accu.



Kortom: het heeft er alle schijn van dat we nu op het punt zijn aangekomen waarbij de optimalisatie van accupakketten pas echt begint en er niet meer blindgestaard wordt op snelheid. En het belangrijkste daarbij is nog dat dit gedaan wordt met bestaande en geverifieerd goed werkende technologieën. Iets wat het wachten op de doorbraak van solid-state, zoals al eerder verteld door een belangrijke wetenschapper, wellicht het wachten niet eens waard maakt.