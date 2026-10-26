De Nederlandse prijs van de Dacia Striker is bekend: minder dan 30.000 euro!

Dacia noemt het zelf een C-segmenter, maar ik zou het eerder een opgehoogde stationwagon willen noemen: de Dacia Striker. Vanaf vandaag is ie in Nederland te bestellen waardoor we nu ook de prijzen weten.

Dacia houdt vast aan de gebruikelijke uitvoeringen: essential, expression en limited edition die oplopend luxer en dus duurder zijn. De basisversie ga je niet bestellen, maar dat leg ik je zo wel uit. Je hoeft alleen te kijken naar de expression en limited edition. Die eerste heeft standaard zaken als cruise control, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en twee schermpjes (10,1 inch in het midden en 7 inch voor de bestuurder). Daar komen nog 17-inch lichtmetalen ‘TERGAN’-wielen, in twee zones verstelbare airco, elektrische spiegels, een met leer bekleed stuur en verhoogde middenconsole met geïntegreerde armsteun bovenop.

De leukste uitvoering van de Dacia Striker krijgt zelfs 19-inch wielen genaamd Darsana. Dacia voegt er ook nog het volgende aan toe: elektrische achterklep, verwarmbare stoelen en stuur, elektrisch verstelbare stoel, around view camera, parkeersensoren voor en achter en een mediasysteem met geïntegreerde navigatie.

Deze versie wil je in Nederland hebben

Helaas ga je de instapprijs van de Striker niet snel betalen. Het goedkoopste model is namelijk de mild-hybrid 140 die benzine en LPG lust. Deze aandrijflijn is niet echt op de Nederlandse markt gericht. Welke dat wel is, is nummer twee in de rij: de hybrid 155. Er is ook nog een 4x4, maar zo ruig zul je het in Nederland niet snel maken dat je dat nodig hebt.

Dit is een full-hybrid die je dus niet hoeft op te laden en waarbij de auto zelf kiest waar en wanneer hij zijn kleine elektromotortje en batterijtje gebruikt. De aandrijflijn produceert afgerond 156 pk en is de zuinigste van allemaal met een gemiddeld verbruik van 4,2 liter per 100 kilometer. Eén nadeel: deze Striker heeft vier versnellingen voor de brandstofmotor en twee voor de EV. Die vier trappen zijn wat aan de lage kant waardoor de bak te lang in dezelfde versnelling blijft hangen. Je kunt er wel mee zeggen dat je de snelste Striker-motor hebt. Hij kruipt namelijk in 9,5 seconden naar de 100.

Prijzen

Zoals gezegd ga je de goedkoopste versie van de Striker waarschijnlijk niet bestellen. Da’s jammer, want dat is de enige versie in Nederland die onder de 30.000 euro kost. De prijs begint namelijk bij 28.000 euro. Voor de hybrid 155 (de versie die je wilt) kost in Nederland minimaal 33.000 euro. Je kunt deze aandrijflijn alleen in expression of limited Edition-uitvoering bestellen. Doe je dat tweede, dan kost ie 36.000 euro.

mild hybrid-G 140: 28.400 euro

hybrid 155: 33.000 euro

limited edition hybrid 155: 36.000 euro

limited edition hybrid 150 4x4 EDC: 37.800 euro

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