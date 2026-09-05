Waarom BMW een groot risico neemt met de nieuwe 3 Serie

Een nieuwe BMW 3 Serie is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Niet omdat de auto saai is ofzo, maar omdat BMW eigenlijk al vijftig jaar ongeveer hetzelfde doet: maak de nieuwe 3 Serie iets langer, iets breder, gooi er wat nieuwe lampen op en klaar. Iedereen blij. Maar bij de Neue Klasse gooit BMW dat recept eigenlijk uit het raam. Best spannend als je je bedenkt welke auto er nou eigenlijk op het spel staat.

De 3 Serie krijgt een make-over

De nieuwe BMW 3 Serie kennen we eigenlijk al. De elektrische i3 is natuurlijk het voorproefje van de Neue Klasse en wie even naar die auto kijkt, weet ongeveer welke kant BMW op gaat. Precies, niet meer hetzelfde.

De 3 Serie heeft sinds de E21 uit 1975 eigenlijk altijd wel een duidelijke familielijn gehad. Zet bijvoorbeeld even een E30, E36 en E46 naast elkaar en zelfs je bejaarde buurman die denkt dat BMW een wasmachinemerk is ziet dat ze bij elkaar horen. Dat zal straks een stuk minder zijn.

BMW heeft namelijk met de Neue Klasse besloten dat het tijd is voor een flinke designreset. Minder vouwen en gladdere carrosserievlakken. De verlichting krijgt uiteraard ook meer aandacht en ook het chroom mag definitief bij het grofvuil. Gelukkig hebben we de nieren nog.

Benzine-3 Serie wordt bijna hetzelfde

Het wordt pas echt leuk als de benzineversie komt. De nieuwe 3 Serie met verbrandingsmotor krijgt namelijk voor het grootste deel hetzelfde design als de elektrische i3. Maar onderhuids zijn de twee wel echt verschillende auto's: de i3 gebruikt een speciaal ontwikkeld EV-platform, terwijl de benzinevariant op BMW's CLAR-platform blijft staan.

Dat verschil ga je straks zeker zien in de proporties. Een benzine-3 Serie heeft natuurlijk een motorruimte nodig en geen frunk. Voor de liefhebber is er ook nog goed nieuws: BMW heeft natuurlijk al bevestigd dat er een nieuwe M3 komt. En ook de M Performance-versies houden hun die geweldige zescilinder.

Binnenin gaat de revolutie natuurlijk door. De i3 krijgt het nieuwe interieur met iDrive X en Panoramic Vision, en ook daar worden fysieke knoppen heel wat minder vanzelfsprekend. Zelfs de geliefde iDrive-draaiknop is verdwenen. BMW zegt dat klanten hem niet missen. Ik ken weinig mensen die dat vinden, maar goed.

BMW speelt met vuur

Dat BMW een andere richting kiest, is logisch. De ontwerpen van de afgelopen jaren werden steeds ingewikkelder en de reacties daarop waren niet altijd positief. De Neue Klasse moet daar dus een einde aan maken. Alleen is de 3 Serie daarvoor misschien wel de moeilijkst denkbare auto. Het is namelijk geen experimentele XM die je per ongeluk één keer kunt verkopen aan iemand met een hele grote garage. De 3 Serie is BMW's werkpaard en sinds 1975 zijn er meer dan 20 miljoen van verkocht.

Daarmee neemt BMW dus best wel een risico. Bestaande klanten moeten het nieuwe uiterlijk accepteren, terwijl nieuwe klanten juist moeten denken: 'die moet ik hebben'.

De eerste reactie op de i3 is in ieder geval positief genoeg. BMW heeft vanwege de belangstelling de Europese pre-sales zelfs vervroegd. Of de nieuwe 3 Serie straks een designmeesterwerk of een gevalletje 'wat hebben jullie nou weer gedaan?' wordt, moeten we nog zien.

En als je aan de 3 Serie gaat knutselen, weet je dat ze echt series zijn.

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