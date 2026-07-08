De nieuwe auto van de zaak van Max Verstappen laat zich eindelijk zien!

Als meervoudig wereldkampioen Formule 1 mag je bij de baas natuurlijk best wat eisen stellen aan je auto van de zaak. Zeker als de energiedrankjesmaatschappij waar je voor werkt ineens met een V10-circuitauto op de proppen komt. Red Bull Advanced Technologies (RBAT) trekt deze week namelijk het doek van het rijdende prototype van hun allereerste eigen hypercar: de Red Bull RB17 .

Tijdens het Goodwood Festival of Speed van dit weekend maakt het circuitspeeltoestel zijn dynamische debuut. Als voorproefje krijgen we alvast wat nieuwe foto’s van de auto met Red Bull-kleurstelling en een teasend filmpje dat je onderaan deze pagina kunt zien en horen.

Specificaties

In een tijd waarin alles elektrisch of op z'n minst zwaar gecastreerd door turbo's moet zijn, gooit Red Bull het over een heerlijk ouderwetse boeg. De RB17 wordt aangedreven door een atmosferische 4,5-liter V10, die speciaal voor dit project is ontwikkeld door de motorenmagiërs van Cosworth. De tienpitter jankt door tot 15.000 toeren per minuut en produceert tussendoor ruim 1.000 pk. Daar voegt een elektromotor nog eens 200 pk aan toe. En dat op een gewicht van 900 kilo.













Tijdens het festival zal de auto de heuvel van Goodwood beklimmen. Het gaat om een test- en ontwikkelingsfase, dus de coureurs zullen nog niet direct voluit gaan, maar het publiek kan de Cosworth-V10 wel voor het eerst in actie horen. Geestesvader van de RB17 Adrian Newey zal ook aanwezig zijn. Grappig, want Newey werkt tegenwoordig voor het desastreus presterende F1-team van Aston Martin. Op Goodwood gaat Newey niet alleen de pers te woord staan, maar ook rijden in de RB17.

RB17 kopen?

Red Bull bouwt slechts 50 stuks van de RB17 en het prijskaartje ligt naar verluidt ruim boven de 5 miljoen pond (dik 6 miljoen euro). Maar goed, dan heb je wel de ultieme auto van de zaak als je Max Verstappen heet en Red Bull trouw blijft . Zoals ik beloofde nog even de korte video.

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