De Bentley Torcal in het echt maakt indruk

De eerste foto’s van de Bentley Torcal zagen er al veelbelovend uit, maar in het echt krijg je altijd een betere indruk van een nieuwe auto. Tijdens de Zoute Grand Prix 2026 staat de Torcal tussen het andere exclusieve blik en daar valt hij behoorlijk op. En dat is knap, want aan dure auto’s is in Knokke bepaald geen gebrek.

De Torcal is een compleet nieuw model voor Bentley en de eerste volledig elektrische auto van het merk. Hoewel het Britse automerk uiteraard het platform deelt met andere modellen van de Volkswagen Groep, is de Torcal uniek genoeg om zijn eigen smoelwerk te hebben.

SUV op z’n Bentley’s

Wie de Torcal voor het eerst ziet, zal vooral de proporties herkennen. Bentley omschrijft het zelf als een lage, gestrekte SUV. Met een lengte van ongeveer vijf meter is het bepaald geen kleintje, maar dankzij de lange wielbasis, korte overhangen en relatief lage carrosserie oogt hij minder lomp dan je misschien zou verwachten. Door zijn vorm oogt ‘ie zeker niet lomper dan een Bentayga .

Vooral de neus trekt de aandacht. De verlichte grille met diamantpatroon geeft de Torcal een behoorlijk eigen gezicht. Aan de achterzijde zijn de lijnen juist opvallend strak gehouden. De forse achterste wielkasten geven de auto een gespierde uitstraling. In het echt komen die vormen simpelweg beter tot hun recht dan op een beeldscherm. Onze Machiel heeft in België deze plaatjes voor uw vermaak geschoten.

888 pk en 1.350 Nm

De Torcal S, levert maximaal 888 pk en 1.350 Nm. Daarmee sprint de elektrische kolos in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en haalt hij maximaal 260 km/u. Vooral die sprint naar de honderd klinkt belachelijk voor het formaat auto. De reguliere Torcal doet het met 821 pk en 1.194 Nm. Is ook wel genoeg, toch?

De aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren en een 113 kWh grote batterij. Volgens Bentley bedraagt de WLTP-actieradius maximaal 600 kilometer. Laden aan een 400 kW-lader zorgt dat de batterij van 10 tot 80 procent in minder dan twintig minuten vol is. Of nou ja vol, 80 procent vol.

Een imposante machine. Missie geslaagd voor Bentley . Echt iets anders dan de Bentayga en je weet nu al dat we deze luxe SUV veel gaan zien in bijvoorbeeld een stad als Londen. Reken maar.

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