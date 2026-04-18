De nieuwe lichting verkooptoppers is gearriveerd in Nederland!

In maart zijn er een aantal belangrijke modellen gearriveerd in Nederland, die de potentie hebben om een verkoopkanon te worden.

We beginnen even met een huishoudelijke mededeling. Inmiddels zijn jullie gewend iedere maand één of meer artikelen te lezen over de nieuwste auto’s die op kenteken zijn verschenen. Onze vaste RDW-goeroe Edvar van Daalen stopt helaas met het schrijven van deze artikelen, maar we gaan gewoon verder waar hij gebleven was. En bij deze willen we Edvar bedanken voor alle bijdragen van de afgelopen twee jaar! Dan gaan we nu over tot de orde van de dag: de nieuwe modellen die in maart op kenteken zijn verschenen.

Kia EV2

© Hedin Automotive

Kia heeft al meerdere modellen die heel hard gaan, maar toch is de EV2 een zeer belangrijke aanvulling op het gamma. Deze betaalbare EV heeft alles in zich om een nieuwe bestseller te worden in Nederland. In maart kregen de eerste vier exemplaren een geel kenteken, met een prijskaartje vanaf €29.145. De kale vanafprijs is €27.595.

Aangezien de Kia EV3 vorig jaar de op één na bestverkochte auto van Nederland was, is het niet gek om te verwachten dat het goedkopere broertje hoge ogen gaat gooien in de verkooplijsten.

Renault Twingo E-Tech

© Hedin Automotive

Ook de langverwachte Twingo E-Tech is inmiddels gearriveerd in Nederland. Na de R5 heeft Renault het gewoon weer geflikt: ze hebben een EV gemaakt die vriend en vijand leuk vindt. De nieuwe Twingo is gewoon een auto waar je vrolijk van wordt. Helemaal in een kleur als Jaune Mango, die zonder meerprijs te krijgen is. Sterker nog: dit is de standaardkleur. Als je een grijze wil moet je juist bijbetalen.

De eerste nieuwe Twingo’s op kenteken ontlopen elkaar ook weinig qua prijs: ze zitten allemaal tussen de €22.744 en €23.444. Voor dat bedrag krijg je 82 pk en 263 kilometer WLTP-range. De vanafprijs is €20.990, en daarmee is het een van de goedkoopste EV’s die je op dit moment kunt kopen.

Mercedes GLC

© Hedin Automotive

Nog een belangrijk model is de Mercedes GLC. Dat wil zeggen: de nieuwe elektrische GLC. De strijd tussen de Neue Klasse iX3 en de GLC kan nu dus echt beginnen. De eerste iX3 verscheen twee maanden eerder al op kenteken. Van de BMW staan er inmiddels al 380 op kenteken, dus Mercedes heeft nog een inhaalslag te maken.

De catalogusprijs van de eerste exemplaren op kenteken loopt uiteen van €82.664 tot €98.140.

Dat zijn de bedragen waar je al snel op uitkomt als je een paar opties aanvinkt. De vanafprijs is €72.651. Vooralsnog is er maar één variant: de GLC 400 4Matic met 489 pk en 672 kilometer range.

Hyundai Ioniq 6

© Wassink Autogroep

Een auto die we ongetwijfeld níét vaak gaan zien in Nederland is de 650 pk sterke Ioniq 6 N. Ook die verscheen afgelopen maand voor het eerst in het kentekenregister, in de vorm van twee demo’s. Bij deze auto’s heeft de RDW een catalogusprijs genoteerd van €59.680. Dat is gek, want dat is ook wat een gewone Ioniq 6 met 77,4 kWh accu en vierwielaandrijving kost. Hyundai heeft zelf nog geen officiële prijs gecommuniceerd, maar ter indicatie: de Ioniq 5 N kost minimaal €73.995. Een Ioniq 6 N voor minder dan 60 mille is dus te mooi om waar te zijn.

Overigens is de normale Ioniq 6 geen succes. Het afgelopen kwartaal zijn er maar 38 van verkocht in Nederland. Een dikke topversie van meer dan €70.000 zal dus al helemaal niet hard lopen. Ook al is het één van de leukste EV’s op de markt.

Alpine A390

© Bochane Arnhem

Het gamma van Alpine krijgt belangrijke uitbreiding, in de vorm van de A390. Met deze auto – en nog meer toekomstige modellen – willen ze meer worden dan een nichemerk. Of dat gaat lukken met de A390 is de vraag. De eerste twee exemplaren die in maart op kenteken zijn gezet kostten €76.300. De A390 is er vanaf €67.900, maar dat is nog steeds veel geld. Voor dat bedrag krijg je wel een SUV met 400 pk en een sportieve inborst. Maar we vermoeden dat dit toch een nicheproduct zal blijven.

