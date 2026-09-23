Geen verrassing: de BMW 3-serie lijkt sterk op de i3 en er komt een M350

BMW lanceerde eerst de volledig elektrische BMW i3, maar gelukkig krijgt ook de BMW 3-serie een stevige update. Bij de eerste indruk lijken ze sterk op elkaar, maar er zijn grote verschillen tussen de BMW i3 en de 3-serie G50.

Klassieke sportsedan

Al 50 jaar is het recept ongewijzigd: de BMW 3-serie G50 is een rasechte sportsedan. Het 2,5 box ontwerp heeft een lange wielbasis, opvallende carrosserie vlakken en korte overhangen. Tot zover niets nieuws ten opzichte van de BMW i3, maar de verhoudingen zijn echt anders.

Onderhuids zijn de BMW i3 en 3-serie namelijk gebaseerd op verschillende platformen. Het duidelijkst kan je dat zien bij de motorkap (of voorklep van de i3). Die van de 3-serie is duidelijk langer en er zit ook duidelijk meer ruimte tussen de voorwielen en het voorportier. Het maakt dat de 3-serie langer en eleganter eruitziet, dan de wat meer gedrongen BMW i3.

De Neue Klasse 3-serie

Natuurlijk volgt de BMW 3-serie voor modeljaar 2027 ook de Neue Klasse designrichting, wat dat betreft zijn er niet heel verschillen met de i3. De bekende vier ogen en nieren zijn samengesmolten in de vorm van een heleboel LED’s. Net als bij andere fabrikanten is het chroom vervangen door LED-verlichting.

M350 krijgt een zescilinder, PHEV volgt

We hoeven niet alleen maar te dromen van een smeuïge zes-in-lijn, want BMW houdt onverkort vast aan de zes-in-lijn voor de 3-serie. Ook komt er direct een viercilinder en later volgt ook nog een plug-in hybride versie.

De M350 xDrive heeft een mildhybride drie liter grote zescilinder. De bekende B58 motor kreeg een upgrade en levert nu 426pk en 580Nm aan koppel. De elektromotor levert nog eens 18 pk en 200 Nm aan koppel op strategische momenten zoals het wegrijden en tijdens schakelmomenten.

De BMW M350 xDrive doet zijn typeaanduiding dan ook eer aan: het systeemvermogen is 443pk. Dat zijn M3-vermogens, daar worden we echt wel heel blij van. De sprint naar de 100 doet de M350 xDrive dan ook in 4,2s en hij stoomt op zijn slofjes door naar de begrensde topsnelheid van 250 km/u.

De 320 haalt ook 235km/u

Serieus, dit wordt nog lachen op de autobahn. Heel veel EV’s zijn veel lager begrensd of halen slechts eenmalig met helemaal volle accu een beetje indrukwekkende topsnelheid (hallo Tesla). Bij BMW haalt de viercilinder instapper benzine 320 ook gewoon een top van 235 km/u

Die hoge topsnelheid haalt de 320 dankzij een goede stroomlijn en voor eco-ridders en boomknuffelaars is dat ook goed nieuws: dat drukt het verbruik op de snelweg.

De BMW 320 (niet meer 320i) heeft een viercilinder Twinpower turbo viercilinder die 210 pk en 330 Nm levert. De 320 is er voorlopig alleen als achterwielaandrijver en sprint dan in 7,6s naar de 100. Later volgt er in ieder geval ook een 318 en zeer waarschijnlijk ook de onvermijdelijke xDrive versies.Over diesels zwijgt BMW nog in alle talen, ik zou verwachten dat ze nog wel komen.

Voor Nederland is de volledig elektrische BMW i3 met 900 km range waarschijnlijk interessanter dan de diesels, maar BMW bedient natuurlijk meer markten.

De M350 krijgt een driftmodus

Zo kan je voor de politie meterslange remsporen op het wegdek neerzetten. Het was voorbehouden aan de “echte” M-modellen, maar BMW doet niet kinderachtig. Voor de M350 komt er ook een optie om de auto in een achterwielaangedreven modus te zetten. Het is kinderachtig, maar oh zo leuk. Dat moet ook wel eens mogen toch?

Het interieur volgt het bekende Neue Klasse recept

Net als bij de iX3, i3 en X5 is de highlight in het interieur het nieuwe BMW Panoramic iDrive. De traditionele headupdisplay is vervangen door een breed projectiescherm onder de voorruit, wat er spectaculair uit ziet. Er is ook een centraal display in een opvallende vorm wat er uitziet alsof je je nieuwe iPad op de keukenvloer hebt laten vallen. Voor mij had het niet gehoeven, maar daarmee verklap ik misschien dat ik ook oud word.

Wat gaat het voor jullie worden: kies je de M350 of ben je zo modern dat je voor een i3 gaat?