Nieuwe BMW i3 op Nederlands kenteken is een lekker ding

De nieuwe BMW i3 is nog maar net uit, of de eerste exemplaren beschikken over een Nederlands kenteken. Sterker nog, een blauw exemplaar op verse gele platen is gespot via Autoblog Spots.

Dit is niet de allereerste op geel kenteken. Dit is al nummer vijf. Het gaat om de BMW i3 met kenteken KXJ-22-G. De eerste leveringen aan klanten staan pas voor het najaar gepland, dus wie er nu eentje tegenkomt, heeft te maken met een demo-, test- of persauto van de dealer of importeur. Maar dat maakt ‘m niet minder lekker. Sterker nog, hij ziet er in het echt behoorlijk appetijtelijk uit.

De golf aan elektrische auto’s zijn vooral crossovers, SUV’s en net iets te hoge hatchbacks. Stations zijn een zeldzaamheid, net als een compacte sedan. Met de elektrische Mercedes C-klasse en nu de komst van de BMW i3 gaan we eindelijk de Duitse grootmachten in deze carrosserievorm zien.

De Neue Klasse-designtaal werkt ongelofelijk goed op de BMW i3. Is mijn bescheiden mening dan. Helaas moeten we het doen met slechts een foto, maar dat mag de pret niet drukken. De elektrische auto werd gespot in Den Haag.

469 pk en 900 kilometer

Deze eerste uitvoering is de BMW i3 50 xDrive en heeft zowel op de voor- als achteras een elektromotor. Samen zijn die goed voor 345 kW, oftewel 469 pk, en 645 Nm. BMW spreekt voorlopig over maximaal 900 kilometer volgens WLTP. Stuk voor stuk keiharde cijfers wat het toch wel tot een zeer complete elektrische auto maakt.

Dankzij de 800-volt architectuur kan de i3 met maximaal 400 kW DC laden. Daarmee zou je volgens BMW in tien minuten tot 400 kilometer actieradius kunnen bijladen.

De nieuwe BMW i3 wordt gebouwd in München, waar vanaf augustus 2026 de productie op gang komt. De eerste exemplaren worden vanaf het najaar geleverd. Met kenteken KXJ-22-G staat exemplaar nummer vijf inmiddels gewoon op naam in ons land. Met dank aan spotter reffx kunnen we alvast een eerste indruk krijgen van de BMW i3 op Nederlands kenteken.

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