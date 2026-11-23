Dat de elektrische BMW's hebben afgerekend met zaken als 'range anxiety' weten we ondertussen wel. Toch blijft het indrukwekkend om te zien wat voor afstanden BMW weet te halen met hun steeds groter wordende elektrische vloot. Out of Spec Reviews heeft namelijk vier elektrische SUV's onder dezelfde omstandigheden aan de tand gevoeld. En je raadt het nooit, maar de BMW iX5 kwam verrassend sterk uit de bus.

IX5 doet 660 kilometer

Out of Spec Reviews gebruikt voor zijn tests een eigenlijk een heel eenvoudige methode: gewoon lekker met 70 mph (112 km/u) rijden tot de auto niet meer verder kan. Geen moeilijke simulaties of zo langzaam mogelijk rijden, maar gewoon de snelweg op en kijken wanneer de stekkertrekker er geen zin meer in heeft.

De BMW iX5 in kwestie was een 60 xDrive met M Sport-uitvoering, 22-inch wielen en mooie sportieve zomerbanden. BMW geeft voor deze uitvoering een EPA-actieradius op van 426 mijl (685 kilometer), terwijl de versie met de meest aerodynamische wielen 456 mijl (733 kilometer) zou halen.

Uiteindelijk kwam de iX5 uit op 410,8 mijl, dat is omgerekend zo'n 661 kilometer. Bij 399,9 mijl was de BMW er klaar mee en viel die in slaap. Hij had toen 143,9 kWh verbruikt, dat komt eigenlijk wel overeen met de opgegeven bruikbare batterijcapaciteit van 144 kWh. Toch werd er een poging gedaan om de BMW nog een keer aan te slingeren. Met succes, want vervolgens wist de SUV nog 10 mijl af te leggen. Uiteindelijk kwam het totaal op 148,3 kWh verbruikte energie en een gemiddelde efficiëntie van 2,8 mijl per kWh.

De concurrentie blijft achter

Uiteraard reed de Duitser niet alleen. De concurrentie voor deze test bestond uit de Lucid Gravity Grand Touring, de Rivian R1S en een Porsche Cayenne Turbo Electric.

De Lucid zou op papier zo'n 450 mijl (724 km) moeten halen. Dat was duidelijk wat te hoog gegrepen want hij wist het niet verder te schoppen dan 367,7 mijl (592 km). Dat klinkt misschien ietwat teleurstellend, maar de Lucid was met circa 3 mijl per kWh wel het meest efficiënt van de vier. Helaas bleek de kleinere batterij uiteindelijk gewoon niet genoeg.

De Rivian R1S hield het vol tot ongeveer 349 mijl, oftewel 562 kilometer. De testers vermoeden dat de batterij van de Rivian, dat inmiddels zo'n 30.000 mijl (48.000 km) heeft gereden, een beetje degradatie vertoont. Daardoor is de vergelijking dus niet helemaal eerlijk.

De Porsche Cayenne Turbo Electric eindigde op ongeveer 309 mijl, oftewel 497 kilometer. Dat is niet beroerd voor een Turbo-uitvoering met trekhaak en krachtigere achterste elektromotor. De normale Cayenne Electric kwam in een eerdere test tot 344 mijl (553 km).

Dus, de BMW iX5 is niet alleen de winnaar, maar ook nog eens een goede deal. De iX5 kostte in de geteste configuratie namelijk zo'n 110.000 dollar minder dan de Porsche, omgerekend circa 95.000 euro. En dan reed de BMW ook nog eens ongeveer 100 mijl (161 km) verder.

De conclusie is dus vrij simpel. Een enorme batterij in combinatie met behoorlijke efficiëntie doet gewoon wonderen.

Via: BMWblog