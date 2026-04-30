1.000 kilometer actieradius uit 150 kWh voor de nieuwe BMW iX5

Als je er heel simpel naar kijkt, dan is het belachelijk simpel om een elektrische auto een gigantische actieradius te geven: geef hem een grotere batterij. En als je dan een grote auto hebt waar het toch al in past, waarom zou het je dan niet gewoon doen?

800 km is reëel, 1.000 kilometer haalbaar

Zo keken de engineers bij BMW blijkbaar tegen het probleem aan toen ze van bovenaf te horen kregen dat de nieuwe BMW iX5 60 xDrive een minimale actieradius van 800 km moest krijgen*. Gezien de nieuwe, elektrische variant van de X5 hoogstwaarschijnlijk geen kleine jonge wordt en hij met de vernieuwde 800-volt accutechnologie van de Neue Klasse uitgerust wordt, bedacht men in München dat er met een beetje geprop toch wel 150 kWh aan accucellen in de auto verwerkt moest kunnen worden.

Dat laatste lukte niet, maar volgens een bij de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) ingediend document kregen de Duitsers het toch voor elkaar om 960 cellen, oftewel 147,8 kWh tussen de wielen te krijgen. In de praktijk zou dat neerkomen op een effectief bruikbare accucapaciteit van 142 kWh en een actieradius die misschien wel de 1.000 kilometer aan kan tikken.

577 pk en 805 Nm

Uit het document komt ook naar boven dat de iX5 twee elektromotoren krijgt. Op de vooras zou een 185 kW/250 pk en 305 Nm sterke unit moeten komen, terwijl de achteras wordt aangedreven door een versie met 240 kW/327 pk en 500 Nm. Het systeemvermogen komt daardoor uit op 577 pk eb 805 Nm.

Naast de iX5 60 xDrive worden ook nog andere, nog niet eerder bekend gemaakte BMW-modellen genoemd. Zo zouden er een 40 xDrive variant klaarstaan voor de i3, iX3 en iX4. Al deze auto's krijgen dezelfde aandrijflijn met een systeemvermogen van 433 pk (123 kw/168 pk voor en 195 kW/266 pk achter) en een accupakket van 97 kWh.

Geruchten zijn geruchten

Maar bij dit alles moet een heel duidelijke kanttekening gezet worden, want zo is opgemerkt dat het ingediende document overduidelijk foute informatie over bestaande modellen bevat. Zo zouden complete aandrijflijnen verkeerd benoemd zijn.

(*We weten niet zeker of het ook echt zo ging)