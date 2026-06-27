Dit is wat de speciale elektromotoren in de nieuwe M3 zo uniek maken

Decennialang was het recept voor een goede BMW M echt geen rocket science: een lekkere motor voorin, aandrijving op de achterwielen en een chassis dat je net genoeg vertrouwen geeft om precies de juiste keuzes te maken. Elektrificatie gooit dat recept natuurlijk volledig overhoop. Maar niet getreurd, want BMW denkt de oplossing al gevonden te hebben. En die ligt diep.

Vier motoren, maar niet allemaal hetzelfde

Dat de nieuwe BMW M vier elektromotoren krijgt, wisten we natuurlijk al voordat de auto überhaupt daglicht had gezien. Eén per wiel dus, waardoor BMW het vermogen per wiel afzonderlijk kan regelen. Dat levert ongekend precieze koppelverdeling op en dat zal moeten gaan zorgen voor meer grip, meer controle en, als BMW zijn huiswerk heel goed heeft gedaan, meer rijplezier.

Maar het gaat nog verder dan alleen vier motoren. Elk wiel krijgt namelijk niet alleen een eigen elektromotor, maar ook zijn eigen overbrenging en aansturing. Daardoor kan BMW koppel en vermogen per wiel afzonderlijk doseren, terwijl ook de samenwerking tussen de elektromotoren en het elektrohydraulische remsysteem continu wordt geoptimaliseerd. Simpel gezegd: deze auto kan per fractie van een seconde bepalen waar grip gewonnen of verloren wordt.

Maar het echt slimme zit nog een paar verdiepingen lager. BMW gebruikt namelijk niet gewoon vier identieke elektromotoren. In plaats daarvan combineert de Duitse autobouwer twee totaal verschillende motortypes.

Op de achteras vinden we de zogeheten EESM, oftewel een Electrically Excited Synchronous Motor. Dat klinkt natuurlijk al hartstikke exciting. Waar de meeste EV’s, van Tesla tot Porsche, werken met permanente magneten in de rotor, doet BMW iets anders. Hier wordt het magnetische veld actief opgewekt via elektrische windingen. Zo kan BMW realtime bepalen hoe sterk de motor magnetisch aantrekt.

Kort gezegd gebruikt BMW geen permanente magneten, maar een elektromagneet waarvan de sterkte continu aangepast kan worden. Daardoor kan de motor zich beter en vooral accurater aanpassen aan de rijomstandigheden. De EESM is daarnaast uitermate geschikt voor rijden op hoge snelheden, juist daar vindt dit type motor optimale efficiëntie. Daar komt nog eens bij dat als er iets misgaat op dit soort snelheden, de EESM als extra voordeel heeft dat het de magnetische velden volledig kan uitschakelen, wat voor meer controle en veiligheid zorgt.

Maar deze voordelen komen niet zonder nadelen. Zo zijn dit soort motoren ietwat groter dan vergelijkbare magneetmotoren. Ook leveren ze iets in op piekvermogen, al is dat in het geval van de nieuwe M3 niet zo'n heel groot probleem. Ook zijn ze aanzienlijk complexer, aangezien de magneten eigenlijk nagemaakt worden met koperspoelen die in een bewegend onderdeel geplaatst moeten worden en ook nog eens van stroom voorzien moeten worden.

Een belangrijk voordeel dat BMW nog heeft met de implementatie van de EESM, is dat het minder afhankelijk is van de toelevering van magneten, wat nog wel eens een uitdaging kan zijn. Ook liggen de kosten voor de bouw van een EESM doorgaans lager dan die van een ASM.

Achterwielaandrijving blijft heilig

Minstens zo interessant is de vooras. Daar gebruikt BMW juist een asynchrone motor (ASM). Dat type motor werkt dus weer zonder magneten en zonder actief bekrachtigde rotor. In plaats daarvan ontstaat het magnetische veld inductief. In plaats van dus zelf magnetisch te kunnen zijn zoals de achteras, wordt de rotor bij een ASM pas magnetisch door het magnetische veld dat de motor eromheen opwekt.

Waar vertelt al dit technische gewauwel zich nu eigenlijk in? In meer vermogen op de achteras dat preciezer gecontroleerd kan worden en stabiel en betrouwbare aandrijving op de vooras. Gezien het ook nog eens per wiel afzonderlijk aan te sturen is, heb je op papier een machine die precies doet wat je van hem vraagt. En dat is precies het soort detail waar puristen blij van worden. Want naast dat je met een BMW M3 een superieure machine onder de kont moet hebben, moet ie ook af en toe gewoon een beetje dwars kunnen, toch?

BMW probeert die emotionele betrokkenheid bovendien op meer manieren terug te brengen. De auto krijgt namelijk verschillende rijmodi, gesimuleerde schakelmomenten en een speciaal ontwikkelde soundscape. Ja, nep-schakelmomenten in een EV dus. Puristen zullen daar ongetwijfeld iets van vinden, maar BMW hoopt zo meer mechanisch gevoel terug te brengen in een elektrische aandrijflijn.

Daarom draait het niet om pk’s

BMW claimt dat deze nieuwe generatie aandrijving tot 40 procent minder energieverliezen, 20 procent lagere kosten en 10 procent gewichtsbesparing oplevert ten opzichte van de vorige generatie. En dat zijn serieuze cijfers.

Daar hoort natuurlijk ook een serieus accupakket bij. BMW spreekt over een hoogvoltage-accu van meer dan 100 kWh, specifiek ontwikkeld voor performancegebruik op straat én circuit. Niet alleen de celchemie werd aangepast, ook het koelsysteem is ontworpen voor langdurig hoge belasting. Dus niet één spectaculaire launch control-run, maar herhaaldelijk vol beuken zonder direct in thermische problemen te komen.

Opvallend is ook de nieuwe elektronica-architectuur van de Neue Klasse. BMW gebruikt vier centrale high-performance computers, intern “Superbrains” genoemd, die verantwoordelijk zijn voor rijdynamiek, autonoom rijden, infotainment en comfortfuncties. Dat moet niet alleen zorgen voor snellere dataverwerking, maar ook voor snellere software-updates en een nauwkeurigere aansturing van alle systemen.

Maar misschien nog interessanter is wat BMW hiermee probeert te bereiken. Niet gewoon de snelste EV bouwen, maar een elektrische auto die daadwerkelijk als een BMW M voelt. Dat betekent: directe respons, consistente prestaties op circuit, controle aan de limiet en vooral betrokkenheid.

Iedere fabrikant kan tegenwoordig een EV bouwen die in krankzinnige tijd naar de 100 sprint. De echte uitdaging ligt ergens anders: hoe maak je een elektrische auto spannend?