De nieuwe X5 is elektrisch geworden en dat merk je aan de prijs

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De BMW X5 is al jaren de auto voor mensen die heel graag willen laten zien dat ze veel munten hebben. BMW maakt dat nu nog een stuk makkelijker: de nieuwe X5 is er namelijk ook volledig elektrisch. Inclusief flinke actieradius, dik vermogen en een prijskaartje waar je misschien toch even van slikt.

X5 met stekker

De BMW X5 50e xDrive is de goedkoopste van het nieuwe elektrische drietal. Tenminste, goedkoop is natuurlijk een relatief begrip. Je krijgt uiteraard een zes-in-lijn benzinemotor én een elektromotor, samen goed voor 489 pk en 700 Nm aan kopfel. Daarmee beukt de X5 in 4,8 seconden naar de 100 km/u. Je kan een hoop zeggen, maar dat zijn echt geen slechte cijfers voor een tank.

Elektrisch rijden kan tot maximaal 106 kilometer. De accu is 25,7 kWh groot en laden gaat met maximaal 11 kW. Prima voor wie vooral elektrisch naar kantoor wil en vervolgens met een gerust hart de halve snelweg opblaast.

Daarboven staat de X5 M60e xDrive. Die heeft dezelfde basis, maar BMW heeft besloten dat 489 pk toch ietwat karig was. Wat je dan krijgt? 612 pk en 800 Nm. De sprint naar 100 km/u duurt dan nog maar 4,2 seconden.

De elektrische actieradius is iets minder dan de 50e, namelijk 99 kilometer.

De iX5 doet het helemaal zelf

Maar dan komen we bij de echte nieuwkomer: de BMW iX5 60 xDrive. Geen plofmotor meer als backup, maar gewoon twee elektromotoren en een flinke accu van 141,2 kWh.

Het vermogen bedraagt 578 pk en 0-100 km/u doe je in 4,6 seconden. Maar wat veel belangrijker is: BMW belooft een WLTP-actieradius van maximaal 850 kilometer. Dat lijkt zo'n beetje de nieuwe standaard te zijn van BMW.

Behoorlijk serieus dus. De iX5 gebruikt BMW's nieuwste eDrive-technologie en een 800V-architectuur. Aan de snellader kan hij maximaal 460 kW verwerken. In het ideale geval kun je in tien minuten tot 363 kilometer bereik erbij laden.

De iX5 kan trouwens ook stroom terugleveren via Vehicle-to-Load, Vehicle-to-Home en Vehicle-to-Grid. Die laatste functie werkt in Nederland voorlopig nog niet. Je kunt dus al wel stroom uit je auto halen, maar de energierevolutie moet blijkbaar nog even door de Nederlandse bureaucratiemolen. Geef het nog even.

En toen kwam de prijslijst

De elektrische iX5 is met €105.801 gek genoeg niet eens de duurste van het nieuwe trio. De X5 50e kost €111.585.

De absolute winnaar van de financiële sprint is de X5 M60e xDrive met een consumentenadviesprijs van €129.759. Bijna 130 mille dus. Voor een X5 met een stekker, maar gelukkig ook met 612 pk. Dat laatste maakt de pijn waarschijnlijk iets draaglijker.

De nieuwe varianten zijn vanaf vandaag te configureren en worden vanaf 2027 geleverd. BMW heeft daarmee inmiddels zo ongeveer voor iedere koper een X5 klaarstaan: benzine, diesel, plug-inhybride of volledig elektrisch.

En later komt er zelfs nog een waterstofvariant.

Want als BMW één ding duidelijk maakt, is het wel dat je bij de X5 alle kanten op kunt.

Zolang je maar genoeg geld meeneemt.

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