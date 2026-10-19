Het nieuwe lelijke eendje krijgt een Italiaanse broer!

Dankzij de 2CV Concept werd Citroën weer eens positief opgepakt in de mainstream media. De terugkeer van het lelijke eendje blijft echter niet bij Citroën: Stellantis-broer Fiat wil meeprofiteren.

Fiat-baas Arnauld Belloni maakt dan ook in een interview bekend dat Fiat de eend gaat gebruiken als basis voor een eigen model. “We werken aan een paar auto’s op het E-car platform. We bereiden een kleine auto voor die gebaseerd is op de Citroën 2CV en het wordt een ‘wow’’’, aldus de Fiat CEO.

We weten al de naam

De verwachting is dat de nieuwe EV de tegenpool gaat zijn van de Panda/Pandina . Het elektrische model gaat echter geen e-Panda heten. Fiat blijft bij zijn nieuwe berennamenthema: naast de (Grande) Panda en Grizzly is er straks de Fiat Koala.

Net als de eend moet de Koala een richtprijs hebben van 15.000 euro en nog geen 3,80 meter lang zijn. Die lengte is belangrijk, want daardoor zou de EV in de Europese kei-car M1E-auto's-categorie vallen.

Met alle concepten die al op de Parijse autoshow te zien waren, had er prima nog eentje van Fiat bij gekund naast de Multiplay en Multiplina . Ontwerpbaas François Leboine legt uit dat het “niet het juiste moment voor ons was om te laten zien wat we aan het doen zijn”. Oftewel Fiat wilde Citroën niet in de weg lopen.

Wanneer komt de Fiat Koala?

Dezelfde ontwerper deelt dat de 2CV van Fiat “net zover klaar is als de 2CV’’. Lees: in het conceptenstadium en dus nog lang niet klaar voor een productieversie. Leboine doet wat cryptisch over het moment waarop we de Koala voor het eerst te zien krijgen. Hij zegt: “We gaan het op een goed moment laten zien."

Bron: Autocar

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