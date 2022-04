De nieuwe Ducati van Nicky Romero￼

Voor het nieuwe motorseizoen heeft DJ Nicky Romero wederom een toffe Ducati uitgekozen!

Vraag aan de Nederlandse DJ Nicky Romero of hij twee dingen kan opnoemen die hij leuk vindt. Grote kans dat hij zegt auto’s en motorfietsen. Naast muziek maken natuurlijk, maar dat is logisch. De DJ heeft een grote passie voor zowel auto’s als motoren. Naast het rijden in onder andere een McLaren is Nicky Romero ook vaak op een Ducati te vinden.

De DJ is friend of the brand van het Italiaanse motormerk. Voor het aankomende seizoen kun je Nicky Romero spotten op een Ducati Hypermotard 950 SP. De motorfiets is uitgedost in een nieuwe kleurstelling voor dit jaar.

Het is zeker niet de enige Ducati in zijn verzameling. Romero heeft ook nog een Ducati Desmosedici RR in zijn garage staan. En hoewel zijn liefde voor het Italiaanse motormerk groot is, zijn ook andere merken niet uitgesloten. De DJ heeft bijvoorbeeld ook een supercharged Kawasaki Ninja H2.

Goedhart Motoren in het Zuid-Hollandse Bodegraven overhandigde de sleutels aan de artiest. Nu hopen voor Nicky Romero dat het mooie weer snel terugkeert zodat hij kilometers kan gaan maken op zijn nieuwe machine. De Hypermotard 950 SP is één van de sportievere modellen van Ducati en heeft een vanafprijs van 15.990 in Nederland.