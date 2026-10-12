De nieuwe Eend heeft grote schoenen te vullen

Met alleen een goeie naam ben je er nog

Met alleen een goeie naam ben je er nog

Met alleen een goeie naam ben je er nog

Citroën brengt de Eend terug. Maar met een herkenbaar uiterlijk ben je er nog niet. Het origineel werd om heel andere redenen zo geliefd.

Er komt dus een nieuwe Eend. Citroën heeft in Parijs een concept laten zien dat vooruitloopt op een elektrische 2CV, die in 2028 moet verschijnen. Betaalbaar vervoer is opnieuw het uitgangspunt. Dat klinkt alvast als een goed begin.

Maar je haalt met die naam nogal wat verwachtingen binnen. De oude Eend was voor de een zijn eerste auto, voor de ander het vervoer waarmee het hele gezin naar Frankrijk ging. En ook wie er nooit eentje heeft gehad, kent hem. Van James Bond bijvoorbeeld. Of gewoon van Sjakie.

Die bekendheid heeft de oorspronkelijke 2CV in ruim veertig jaar opgebouwd. De nieuwe moet nog beginnen. Daarom eerst maar eens terug naar de auto die dat allemaal voor elkaar kreeg.

Bedacht voor het Franse platteland

In de jaren dertig was een auto voor veel Franse boeren onbetaalbaar. Vervoer ging nog met paard en wagen en de wegen waren lang niet overal even best. Citroën zag daar een markt en begon in 1936 onder leiding van Pierre Boulanger aan het project Toute Petite Voiture. Een heel kleine auto, afgekort TPV.

Hij moest weinig kosten, zuinig zijn en mensen met hun spullen comfortabel kunnen vervoeren. Ook over slechte wegen. De bekendste eis was dat je met een mand eieren over een veld moest kunnen rijden zonder dat ze braken. Dat verhaal staat ook in Citroëns eigen beschrijving van het project. Die zachte vering kwam dus ergens vandaan.

Het team van André Lefebvre ging ermee aan de slag. In 1939 waren er voorproductieauto’s klaar voor de autosalon van Parijs, maar door het uitbreken van de oorlog ging de presentatie niet door. De meeste exemplaren werden vernietigd. Een paar bleven bewaard.

Pas op 7 oktober 1948 maakte het publiek kennis met de uiteindelijke 2CV. De productie begon het jaar daarna. Een luchtgekoelde tweecilinder, voorwielaandrijving, een stoffen roldak en een eenvoudig interieur. Vrijwel alles was bedacht om hem betaalbaar en bruikbaar te houden.

Dat uiterlijk werd uiteindelijk een groot deel van zijn aantrekkingskracht. Je kon hem moeilijk voor iets anders aanzien. De losse spatborden, die smalle carrosserie en het hoge dak bleven herkenbaar, ook toen er in de loop der jaren het nodige aan de auto veranderde.

Zijn naam kreeg hij overigens van een Nederlandse autojournalist. Die vergeel het rijgedrag van de 2CV met het waggelen van een lelijke eend. In België heet hij om een beetje vergelijkbare redenen een Geit.

Studenten ontdekten de Eend ook

De Eend bleef niet op het platteland. Goedkoop vervoer was natuurlijk ook interessant voor mensen die helemaal geen boerderij hadden. Tegen het einde van de jaren zestig werd hij populair bij studenten, hippies en anderen die weinig behoefte hadden aan een dure, indrukwekkende auto.

Voor een deel was dat gewoon praktisch. Met weinig geld toch kunnen rijden, daar was hij voor gemaakt. Maar de Eend werd ook een bewuste keuze. Hij week inmiddels behoorlijk af van wat er verder nieuw te koop was en er waren genoeg mensen die dat juist aantrekkelijk vonden.

En je kon er verder mee dan je misschien zou denken. Jacques Séguéla, die later bekend werd als Franse reclameman, vertrok in 1958 met Jean-Claude Baudot voor een wereldreis in een 2CV. Ze schreven er het boek La Terre en rond over. Is een leuk boek overigens, maar dat terzijde...

Citroën organiseerde later zelf ook lange tochten. In 1970 reden deelnemers van Parijs naar Kabul en terug, een afstand van 16.500 kilometer. Het jaar daarna volgde Parijs naar Persepolis en terug. De auto die was bedacht voor het Franse platteland bleek ook geschikt voor mensen die heel wat meer van de wereld wilden zien.

Mede om die reden werd een van de meest tot de verbeelding sprekende Eenden ooit gemaakt, de Safari met twee motoren. Die gaan nu trouwens voor belachelijke prijzen van de hand.

Terlouw, Moszkowicz en Christie Brinkley

Ook bekende Nederlanders reden in een Eend. Jan Terlouw vertelde in een interview hoe hij met zijn jonge dochter Sanne zijn proefschrift ging ophalen in Rotterdam. Onderweg naar huis wilde ze weten wat er in die stapel papier stond. Hij probeerde het haar in de auto uit te leggen.

Bram Moszkowicz noemde de Lelijke Eend in een interview tussen de Jaguars, Aston Martins, een Bentley en een Ferrari die hij had gereden. Aan zijn studententijd hield hij een herinnering over aan een rit met vier mannen en twee vaten bier in de Eend.

In Amerika komen we uit bij Christie Brinkley. Volgens veilinghuis Bonhams kreeg zij een 2CV cadeau van haar toenmalige man Billy Joel en reden ze er samen gezellige kilometers in. Bij een veiling bracht die auto overigens een kleine 25.000 dollar op.

Een Eend voor James Bond

De 2CV had al een filmcarrière voordat Roger Moore erin stapte. In Le Corniaud uit 1965 rijdt Bourvil in een Eend die door de Rolls-Royce van Louis de Funès wordt geraakt en helemaal uit elkaar valt. Voor die scène werd een speciale trucauto gebouwd.

In de Gendarme-films, waarvan de eerste in 1964 verscheen, was de Eend het vervoer van zuster Clotilde. France Rumilly speelde de non die met haar rijstijl de gendarmes behoorlijk nerveus maakte.

Ook in American Graffiti uit 1973 rijdt er eentje rond. Curt Henderson, gespeeld door Richard Dreyfuss, heeft een 2CV tussen al die Amerikaanse auto’s. Dat maakt hem daar nogal een opvallende verschijning.

Maar de bekendste internationale rol is die in For Your Eyes Only uit 1981. James Bond moet het zonder zijn Lotus stellen en vlucht samen met Melina Havelock, gespeeld door Carole Bouquet, in haar gele Eend.

Die achtervolging is juist leuk omdat je Bond niet in zo’n auto verwacht. En hij heeft de Eend bij een publiek gebracht dat misschien nog nooit van een 2CV had gehoord. Moore reed er voor de film in. Daarmee is overigens niet gezegd dat hij er ook privé eentje had.

En natuurlijk Sjakie

In Nederland kun je de groene Eend van Sjakie moeilijk overslaan. De maatschappelijk werker uit Flodder, gespeeld door Lou Landré, reed ermee in de film uit 1986 en in de latere televisieserie.

Voor de opnamen werden meerdere auto’s gebruikt. Een exemplaar uit de latere seizoenen is bewaard gebleven, hij staat nu bij een verzamelaar. Wie in de jaren negentig naar Flodder keek, zal bij een groene Eend waarschijnlijk nog steeds aan Sjakie denken.

Het hielp allemaal mee aan de bekendheid van de auto. Niet alleen op straat, maar ook op televisie kwam hij steeds weer voorbij.

Bijna 42 jaar in productie

Citroën bleef de 2CV ondertussen bouwen. Er kwamen andere motoren en nieuwe uitvoeringen, waaronder de tweekleurige Charleston. Maar het bleef meteen duidelijk wat voor auto je voor je had.

Pas op 27 juli 1990 rolde het laatste exemplaar van de band in het Portugese Mangualde. Bijna 42 jaar na de presentatie in Parijs. In totaal werden er ruim 5,1 miljoen gebouwd, inclusief de bestelwagens.

Daardoor hoort de Eend ook bij verschillende generaties. De een kent hem van zijn ouders, de ander had er als student eentje en weer een ander groeide op met Flodder. Dat krijg je met een nieuwe auto niet meteen voor elkaar, hoe goed hij ook op zijn voorganger lijkt.

Voor de nieuwe Eend lijkt me betaalbaarheid daarom belangrijker dan nog een verwijzing naar het oude model. Het origineel werd populair omdat mensen er iets aan hadden. Omdat ze ermee naar hun werk konden, hun spullen konden meenemen en op vakantie konden. De liefde voor die auto kwam daarna.

Als Citroën dat opnieuw weet te bereiken, bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe ook iconisch wordt. En voordat we meteen schrijven dat dit nooit gaat lukken, geven we het autootje gewoon een kans.

Dat verdient hij wel, vinden wij.