De nieuwe Espace gaat terug naar het oerconcept

Het is weer tijd voor een ouderwetse autoshow in Parijs: Mondiale de'Auto 2026. De gouden tijden van de autosalons liggen inmiddels achter ons, maar de merken uit de thuislanden waar de autoshows gehouden worden pakken natuurlijk groots uit bij een thuiswedstrijd. Parijs is Frankrijk, dus gaan de Franse merken helemaal los. Gisterenavond plofte er een shitload aan persberichten van Stellantis op de digitale deurmat, dan kan Renault natuurlijk niet achterblijven.

Teruggrijpen naar betere tijden is blijkbaar nog altijd hip, want we krijgen in Parijs een nieuwe Citroën 2CV, een nieuwe Fiat Multipla en een opvolger voor het Peugeot 205 rallykanon. Ook bij Renault duiken ze al een tijdje in het verleden met de reanimatie van de 4, de 5 en de Twingo. Vandaag een terugkeer naar de jaren tachtig met een waardige opvolger voor de Renault Espace, die GEEN SUV wordt, maar zoals het hoort een MPV.

Renault E-Space Concept

Het is geen verrassing want de auto werd begin deze maand al aangekondigd, maar nu weten we meer! En we hebben meer foto's. Want plaatjes zeggen meer dan 1.000 woorden. En veel woorden gebruikt het merk in zijn persbericht. Het is nu nog een concept-car natuurlijk en dat betekent dat er een hoop visie achter zit. Aan de andere kant als we kijken naar hoe de Renault 4, 5 en Twingo in eerste instantie werd gepresenteerd is er goede hoop voor het uiteindelijke resultaat.

Dat de auto een MPV is en geen SUV is geen toeval. Als moderne opvolger van de Renault Espace uit 1984 moet het studiemodel heel bewust de basisprincipes van de MPV nieuw leven in blazen. Daarom is deze concept in de eerste plaats ontworpen als "leefruimte". Ja ja. Het merk richt zich in ieder geval op gezinnen, maar dan wel elektrisch.

Binnenstebuiten

Omdat die leefruimte zo belangrijk was voor het merk, is het interieur als eerste ontwikkeld. Aldus het merk zelf. Pas daarna zijn ze aan de buitenkant begonnen, met grote glasoppervlakken aan de zijkanten die zorgen voor veel licht. Als we naar de plaatjes kijken denken we zelf dat de buitenkant echter rijp voor productie is, maar dat de binnenkant er waarschijnlijk juist heel anders uit gaat zien bij het productiemodel, maar goed, we laten ons graag verrassen.

Wat aan die buitenkant ook opvalt is de nieuwe lichtsignatuur zoals ze dat zelf noemen. De grille wordt omsloten door een grote, verlichte U-vorm. Het logo wordt in het midden verlicht en lijkt daardoor te zweven. De voorruit lijkt als een natuurlijke verlenging uit de motorkap te komen en doet denken aan het TGV profiel dat die oer-Espace ook al had. De splitter in de voorbumper kan bewegen en zo de aerodynamica bij hogere snelheden optimaliseren. De dakspoiler achterop is ook een knipoog naar de tweede en derde generatie van de oude Renault Espace.

Slagschip

Zo'n MPV heeft als hoofddoel natuurlijk om bakken met ruimte te bieden aan een gezin met vier kinderen en twee honden. De Renault E-Space Concept is 4,70 meter lang, 2,02 meter breed en 1,67 meter hoog. Daarmee komen de hoogte en de verhoudingen sterk overeen met het origineel uit de jaren tachtig. De enorme 23 inch jetsers op de hoeken van de carrosserie herinneren wij ons dan weer niet uit onze jeugd.

Om de auto niet teveel als een slagschip over te laten komen heeft Renault wat trucjes toegepast in het design. Het zijaanzicht heeft een zwarte "skateboard"-structuur gekregen en het idee van het design is dat het associaties oproept met de sidepods van een Formule 1 auto. Jawel, op een gezinsbak!

Interieur

Nou dan die "leefruimte". Natuurlijk licht stond centraal bij het ontwerp. De grote glasoppervlakken zijn geïnspireerd op de Bauhaus-architectuur en in het bijzonder op het werk van Ludwig Mies van der Rohe, zoals de Farnsworth House in Plano, Illinois (1951). Het glazen dak en de zijruiten lopen ver door onder de zeer lage raamlijn.

Ook aan de interieurverlichting is veel aandacht besteed. De minimale constructiedikte tussen de voorruit en de carrosserie wordt er mee geaccentueerd en de achterstijl lijkt te zweven.

De portieren scharnieren beiden achterwaarts en een B-stijl is niet aanwezig. Daardoor lijkt dat interieur enorm. Via die openslaande deuren krijg je toegang tot zes stoelen die op een volledig vlakke vloer staan. Een middentunnel heb je immers bij een EV niet meer nodig. Die stoelen kun je uiteraard draaien. Op de tweede zitrij zelfs 180 graden waardoor je een vierzit krijgt zoals, daar is t'ie weer, in bijvoorbeeld een TGV trein.

Laat je de stoelen gewoon voorwaarts gericht dan is er een uitklapbaar tafeltje en een 12,3 inch scherm geïntegreerd in de rugleuningen van de voorstoelen. Heb je niet vier kinderen maar twee grote of twee volwassenen die je mee wil nemen, dan kunnen de stoelen van de tweede zitrij ook volledig worden neergeklapt en worden getransformeerd in een grote tafel. Handig.

Hightech

Over wat voor batterijpakket en wat voor vermogen op welke wielen er bedacht zijn zegt het persbericht nog niets. Wel spreekt het merk van een hightech dashboard. Een scherm over de hele breedte van het interieur (1.130 x 110 mm). Dit scherm van A-stijl tot A-stijl is een gebogen scherm en krijgt de naam OpenR Panorama en zal ook daadwerkelijk in de toekomst worden toegepast in modellen uit het hogere segment van het merk. De volgende generaties van de Renault Rafale full hybrid E-Tech en Renault Scenic E-Tech electric behoren tot de eerste modellen die over deze technologie beschikken.

Dan moeten we het nog even over het stuur hebben. Een compact stuurwiel dat een onbelemmerd zicht biedt op dat gebogen scherm zeggen ze zelf. Steer-by-wire techniek, dus geen mechanische verbinding met het stuurmechanisme zelf.

De grote vraag is en blijft natuurlijk altijd, hoeveel van al dit moois haalt het productiemodel. Dat is altijd afwachten. Net als wanneer we deze nieuwe Renault E-Space in de showroom kunnen verwachten.