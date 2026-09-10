Voor het geld van de nieuwe iPhone kun je ook deze V8-bazenbak kopen

Roep maar. De allernieuwste iPhone Duo met 2 TB voor €3.839. Of je kunt dat geld besteden aan iets met acht cilinders, comfort en een bazenuistraling.

Op Marktplaats staat namelijk een BMW 745i te koop voor €3.750. Dat is €89 minder dan de eerder genoemde smartphone. En hoewel de BMW iets minder makkelijk in je broekzak past, krijg je er wel een 4.4-liter V8, achterwielaandrijving en een hoop Duitse luxe voor terug.

Gisteravond (Nederlandse tijd) was het Apple event en de Amerikaanse techgigant onthulde meerdere producten. Het meest in het oog springende product was de eerste vouwtelefoon van Apple, de iPhone Duo. Verkrijgbaar in meerdere opslag-varianten, waarvan het duurste exemplaar maar liefst 3.839 euro moet kosten. Dat is toch wel een serieus bedrag. Maar dan heb je wel een smartphone, computer, iPad, tripod en zo’n kekke wekker voor op je nachtkastje in één.

Acht cilinders voor de prijs van een telefoon

Of je koopt er gewoon een lekkere onverstandige dikke bak van. Voor het geld van de iPhone Duo trof ik een BMW 745i uit 2002 aan op Marktplaats. De auto heeft inmiddels 233.310 kilometer achter de kiezen, maar op papier zijn de specificaties nog altijd indrukwekkend. De 4.4 V8 produceert 333 pk en 450 Nm en is gekoppeld aan een zestraps automaat.

De sprint van 0 naar 100 km/u gaat in 6,3 seconden, dat kan de iPhone Duo niet. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Dit is een BMW 7-serie uit een tijd waarin het uiterlijk toen al controversieel was. Anno 2026 ben je van mening dat deze goed is opgedroogd, of je zegt nog steeds het een lelijk ding te vinden.

Het voordeel van die iPhone Duo is dat je fabrieksgarantie hebt en dat het product je waarschijnlijk de komende jaren niet in de steek laat. Die garantie kan je niet zeggen van een gebruikte BMW 7 Serie van deze leeftijd en met deze kilometerstand.

Ook elektronisch is zo’n E65 een interessante uitdaging. De 7-serie zat ook toen al bomvol techniek en luxevoorzieningen. Dat is geweldig als alles werkt, maar minder geweldig wanneer meerdere systemen tegelijkertijd besluiten dat ze met pensioen willen.

Toch is het wel grappig. Voor de prijs van de duurste iPhone in 2026 kun je ook een BMW 7 Serie kopen . De goedkoopste variant van de iPhone Duo kost overigens 2.339 euro.

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