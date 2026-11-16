Dit rijdt de nieuwe James Bond. En het is géén Aston Martin

James Bond en Aston Martin zijn al ruim zestig jaar onafscheidelijk. Maar wat rijdt de man die straks in de huid van 007 kruipt eigenlijk zelf? We doken eens in het autoverleden van Robert Pattinson. En dat blijkt behoorlijk vermakelijk.

De 40-jarige Britse acteur is bekend van onder meer Twilight en The Batman, maar mag zich nu ook de nieuwe James Bond noemen. Daarmee volgt hij Daniel Craig op, die na vijf films zijn Walther PPK definitief aan de wilgen hing.

Of Pattinson straks weer in een Aston Martin DB5 stapt, moeten we nog even afwachten. Maar zijn eigen autokeuzes zijn minstens zo interessant. Al was het alleen maar omdat zijn droomauto hem uiteindelijk tot wanhoop dreef.

Een Amerikaan met een V8

Pattinson had namelijk jarenlang een zwak voor Amerikaanse auto's. Zo reed hij ooit in een Chevrolet Silverado uit 2001, die hij voor minder dan 2.500 dollar op de kop tikte. Niet bepaald het soort auto waarmee je verwacht dat een Hollywoodster bij een filmpremière verschijnt.

Maar zijn grote liefde was een klassieke Shelby Mustang. Een auto waarvan hij als kind al droomde en die hij uiteindelijk ook daadwerkelijk kocht. Vermoedelijk ging het om een GT350 uit de jaren zestig, al wist Pattinson dat zelf niet helemaal zeker meer. Een fantastische auto natuurlijk. Een dikke V8, een schitterend uiterlijk en een geluid waar iedereen die zich maar een béétje liefhebber noemt een klein stijfje van krijgt...

De droom werd een nachtmerrie

Alleen had de Shelby één vervelende eigenschap, hij ging de hele tijd kapot. Best vervelend inderdaad. Dat vertelde Pattinson laatst nog in een interview met GQ.

En dat gebeurde volgens de acteur opvallend vaak op plekken waar grote groepen toeristen stonden. Kon de toekomstige James Bond zijn Amerikaanse droomauto weer eens eigenhandig om de hoek duwen. Niet helemaal het beeld dat je bij een Hollywoodster hebt. Uiteindelijk was Pattinson er helemaal klaar mee. Hij wilde gewoon een auto die het deed. De liefde voor zijn klassieke Mustang was daarmee behoorlijk bekoeld.

En wat rijdt James Bond nu?

Wat Pattinson tegenwoordig precies in zijn garage heeft staan, is niet helemaal duidelijk. Er zijn door de jaren heen ook berichten verschenen over een Tesla Model S, maar of die daadwerkelijk van hem was, valt niet met zekerheid te zeggen.

Eén ding weten we wel. Als de nieuwe James Bond straks weer in een Aston Martin stapt, zal hij waarschijnlijk hopen dat Q ook even naar de betrouwbaarheid heeft gekeken.

Want 007 die tijdens een achtervolging eerst even zijn auto moet aanduwen ziet er wel een beetje knullig uit...