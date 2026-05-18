De nieuwe Nissan Leaf heeft een prijs

Het heeft even geduurd, maar de nieuwe Nissan Leaf heeft een Nederlandse prijs.

En is het en beetje een concurrerende prijs? Nou, bepaal zelf. De Leaf begint rond de 35.000 euro voor de versie met de kleinere accu. Ga je voor de grotere batterij en meer bereik, dan kom je ergens richting de 40 mille uit. Daarmee zit hij precies in het drukste EV-segment van dit moment.

De basisversie krijgt een accu van 52 kWh en komt volgens Nissan zo’n 445 kilometer ver. Op papier is dat, reken in het echte leven op zo'n 4/5e van deze range. Heeft Wouter me ooit toevertrouwd dat je zo moet rekenen. Die uitvoering begint dus rond de 35.000 euro.

Daarboven zit de versie met de grotere 75 kWh-accu, goed voor maximaal ongeveer 620 kilometer WLTP-bereik. Die komt ergens rond de 40 mille uit.

Voor ongeveer hetzelfde geld zit je namelijk ook al bij een Tesla Model 3, die rond de 37.000 euro begint. Daarnaast heb je modellen als de Renault Mégane E-Tech en Peugeot e-308, die ook ergens in die prijshoek zitten. En als je iets meer betaalt, kom je zelfs bij een BYD Seal uit.

Oftewel, de Nissan Leaf bevindt zich in goed gezelschap, zullen we maar zeggen

Dat maakt de positie van de Leaf meteen duidelijk. Hij is niet meer die goedkope EV van vroeger, maar ook niet echt premium. Gewoon middenin, tussen alles wat er nu rondrijdt. Voor dat geld krijg je wel een auto die eindelijk weer helemaal bij de tijd is. CCS snelladen, tot 150 kW op de grote accu, een compleet nieuw interieur en een bereik waar de oude Leaf alleen maar van kon dromen.

Dan rest alleen de vraag, gaat hij een beetje verkopen? Of is het er eentje van de zovelen? De tijd zal het ons gaan leren!