De nieuwe Smart #2 krijgt iets wat je normaliter in een grote ruimte verwacht

In april trok Smart het doek van de nieuwe Smart #2, de volledig elektrische opvolger van de ForTwo. Het ging destijds nog om een conceptmodel met geblindeerde ramen. Een interieur zat er dus nog niet in. Toch weten we daar nu meer van.

Het is niet dat Smart nu een variant van de #2 met normale ruiten heeft getoond, maar er zijn wat interieurshots en een afbeelding van platform van het kekke karretje gelekt. Dat betekent dat we nu een indicatie hebben van wat de samenwerking tussen Mercedes-Benz en Geely van plan is met de tweepersoons EV.

Oude Amerikaan

Daarbij valt vooral op dat er geen stoelen in de auto te vinden zijn. Of eigenlijk wel, maar de twee zetels zijn met elkaar verbonden met een middensteun waar je ook op kunt zitten, mocht je dat willen. Met andere woorden: de Smart #2 krijgt naar alle waarschijnlijkheid iets wat vooral oudere Amerikaanse auto's hadden: een bank voorin. In theorie zou het van deze Smart de allereerste ForThree maken.

Aan het platform kunnen we helaas nog niet heel veel afzien, behalve dat het 35,7 kWh-metende accupakket daadwerkelijk tussen de wielen gepropt wordt en de auto, net als zijn voorganger, een motor tussen de achterwielen krijgt. Het accupakket lijkt daarbij wel vrij ver omhoog uit de bodem te komen, waardoor je vermoedelijk vrij hoog in de Smart #2 zult zitten. Aan de andere kant lijkt het ook wel een vereiste, aangezien een actieradius van 300 kilometer, die Smart belooft, in zo'n kleine auto toch best een prestatie is.

Verwacht wordt dat de Smart #2 voor zo rondt de 20.000 euro op de markt zal komen. Dat betekent dat hij de concurrentie aan moet gaan met onder andere de Renault Twingo. Of een bank in het interieur dan voldoende gaat zijn?

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