Nog maar een keer: de Tesla Roadster komt er nu écht aan

Tesla en deadlines. Het blijft toch een ingewikkeld verhaal. Al helemaal als het om de nieuwe Roadster gaat. De auto die ondertussen zo lang beloofd wordt dat je bijna zou vergeten dat die echt bestaat. Maar, er is nieuws. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Tesla heeft een nieuwe datum geprikt. En dan nu voor het echie.

Hij komt, hij komt

Goed, laten we meteen ter zake komen. Tesla heeft in een bericht op X een nieuwe datum aangekondigd om de wereld kennis te laten maken met de nieuwe Tesla Roadster, en jij kan erbij zijn, via een livestream. Zet hem in je agenda: 15 oktober. Of met andere woorden: morgen. De onthulling stond eigenlijk gepland voor 1 oktober maar toen kwam onverwachts de ergste vijand van een elektrische Roadster aanzetten: regen. Klaar, event gecancelled.

Waarom doe je dat dan niet binnen vraag je je af? Dat is nou echt een goede vraag.

Misschien is dat wel een leuke hint naar wat Tesla allemaal van plan is. Ome Musk heeft natuurlijk vaker laten vallen dat die het idee van een een zwevende auto wel tof zou vinden. En dan hebben we het nog niet gehad over de raket-verhalen of de patenten over zoveel zuigkracht dat de auto ondersteboven kan rijden.

Ik denk dat mensen meer behoefte hebben aan een daadwerkelijke auto dan een halve spaceshuttle, maar goed. Laten we eerst maar eens kijken of het hele feest morgen doorgaat.

De nieuwe Roadster

De Tesla Roadster werd natuurlijk in 2017 al aangekondigd en Tesla beloofde toen dat de auto vanaf 2020 in productie zou gaan. Dat is niet helemaal gelukt. Die datum is vervolgens weer verschoven naar 2021, toen naar 2022, 2023 en ga zo maar door. Negen jaar later is er in ieder geval nog steeds niks.

De oorspronkelijke auto moest ongeveer 200.000 euro kosten. De eerste 1.000, die de Founder Series worden genoemd zijn nog iets duurder. Voor dat geld krijg je volgens Tesla: vier zitplaatsen, een actieradius van ongeveer 998 kilometer en een 0-100 km/u-tijd van 1,9 seconden.

Ik ben geen groot Tesla-fan, maar ik zit morgen wel met een bak popcorn voor de TV. Want een vliegende Tesla wil iedereen wel zien toch?

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