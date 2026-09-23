De nieuwe Tucson kan letterlijk terugspoelen

Hyundai heeft de compleet nieuwe Tucson gepresenteerd. De vijfde generatie is groter, hoekiger en zit weer helemaal vol met coole nieuwe technologie. Eén functie springt er echter wel heel erg uit: de Tucson kan onthouden hoe je een krappe parkeerplek bent ingereden en die route vervolgens zelf weer achteruit afleggen. Das best handig, want niet iedereen is gezegend met fatsoenlijke parkeerskills.

Gewoon even terugspoelen

De functie heet Memory Reversing Assist en het is eigenlijk briljant simpel. De Tucson onthoudt gewoon de route die je hebt afgelegd om ergens te parkeren. Wanneer je later weer weg wilt, doet de auto dus hetzelfde maar dan andersom. De besturing wordt daarbij volledig automatisch geregeld, waardoor je dus zelf niet meer hoeft te klooien om uit dat krappe plekje te komen. De Tucson volgt gewoon zijn eerder opgeslagen route terug.

Dat hele trucje kan oprecht best handig zijn. Zeker als je jezelf weer eens in een parkeervak hebt geworsteld waarvan je je vijf minuten later afvraagt hoe je er in hemelsnaam ooit uit moet komen. Al vraag ik me dan wel één ding af. Stel je moest tien keer steken om de auto erin te krijgen, doet die datzelfde dan ook maar dan omgekeerd? We gaan het meemaken.

Er zit trouwens een goede reden achter dat Hyundai deze truc zo nadrukkelijk onder de aandacht brengt. De nieuwe Tucson is namelijk 60 millimeter langer en 40 millimeter breder dan zijn voorganger. Daarbij groeit de wielbasis ook nog eens met 30 millimeter.

De inzittenden krijgen dus lekker wat meer ruimte, maar de parkeerplaatsen en parkeergarages natuurlijk niet.

Ctrl+Z voor je parkeeractie

Inderdaad, dit idee is niet compleet nieuw. BMW heeft met Manoeuvre Assistant een soortgelijke functie en ook Toyota biedt systemen die bepaalde parkeermanoeuvres kunnen onthouden.

Maar Hyundai maakt er bij de Tucson wel een bijzonder praktische en leuke gimmick van. Dit systeem is namelijk niet bedoeld om je volledig van het parkeren te verlossen. Het onthoudt gewoon wat jij hebt gedaan en kan dat vervolgens achterstevoren herhalen.

Of de Europese Tucson ook dezelfde functie krijgt, moet nog worden bevestigd.

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