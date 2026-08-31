Gebruik jij Tesla FSD? Dan wil je dit vast even zien

Full Self-Driving klinkt natuurlijk fantastisch. Je stapt in, zet de auto in de juiste modus en laat de techniek het zware werk doen. Klein dingetje: het blijft voorlopig wel verstandig om zelf te blijven kijken waar je heen rijdt. Zeker als er een complete trein aan komt denderen.

Knipperende lichten waren blijkbaar niet genoeg

Autojournalist Lei Xing deelde beelden van een nogal benauwd moment met zijn Tesla. De auto reed met de nieuwste versie van Full Self-Driving richting een spoorwegovergang.

Dat was op zichzelf natuurlijk geen probleem geweest, als het niet zo was dat de waarschuwingslichten al knipperden, de trein duidelijk zichtbaar was én de machinist ook nog eens enthousiast op zijn toetertje hing. Met andere woorden: werkelijk alles wees erop dat dit misschien niet het meest ideale moment was om nog even snel de overkant te halen. De Tesla vertraagde wel iets, maar leek vervolgens gewoon door te willen rijden terwijl de trein naderde. Xing moest uiteindelijk zelf op de rem trappen om te voorkomen dat zijn auto onderdeel werd van de dienstregeling.

Volgens Xing reed zijn Tesla zo'n 14 km/u en stond FSD op dat moment gewoon ingeschakeld. En jawel: het ging om versie 14.3.7, de nieuwste FSD-versie die Tesla momenteel uitrolt voor auto's met AI4-hardware.

Dat maakt het hele verhaal natuurlijk extra pijnlijk, want Tesla beloofde bij FSD 14.3 juist verbeteringen voor de omgang met “zeldzame en ongebruikelijke objecten” die zich in het pad van de auto bevinden. Vertel dat maar even aan meneer Musk nadat je onderdeel bent geworden van de plaatselijke Sprinter.

Tesla FSD en treinen zijn geen gelukkige combinatie

Het vervelende is dat dit niet de eerste keer is dat Tesla's zelfrijdende software moeite heeft met spoorwegovergangen. Volgens Electrek is dit inmiddels minstens het derde incident dit jaar waarbij FSD een Tesla in een gevaarlijke situatie met een trein bracht.

In maart reed een Tesla in Californië bijvoorbeeld door gesloten spoorwegbomen. Een maand later gebeurde iets vergelijkbaars in Texas, waar een Tesla vlak voor een naderende trein door een slagboom reed. De bestuurder moest daar juist gas geven om de rails op tijd te verlaten. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling als je software gebruikt die letterlijk Full Self-Driving heet.

In 2025 werd een Tesla in Pennsylvania zelfs daadwerkelijk geraakt door een trein nadat de auto op de rails terechtkwam. NBC News bracht daarnaast meer dan 40 meldingen in kaart van Tesla's die problemen hadden bij spoorwegovergangen.

Op een gegeven moment kun je moeilijk nog zeggen dat het allemaal puur pech is. Blijkbaar heeft FSD gewoon een opmerkelijk ingewikkelde relatie met alles wat over rails rijdt en vele honderden tonnen weegt.

De NHTSA kijkt inmiddels mee

De Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA houdt Tesla's Full Self-Driving nu dus terecht stevig in de gaten. Een onderzoek dat in oktober 2025 begon na 58 gemelde crashes, werd later uitgebreid naar ongeveer 2,9 miljoen Tesla's met FSD. Daarbij wordt onder meer gekeken naar auto's die door rood rijden of in tegemoetkomend verkeer terechtkomen. Amerikaanse senatoren hebben de NHTSA daarnaast gevraagd om specifiek naar de problemen bij spoorwegovergangen te kijken.

Tesla benadrukt dat bestuurders tijdens het gebruik van FSD hun aandacht bij de weg moeten houden en altijd klaar moeten zijn om in te grijpen. In dit geval was dat maar goed ook.

Dus. Mijn tip aan jullie: let extra op bij spoorwegovergangen.

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