De occasionimport staat op het punt te veranderen

De Nederlandse occasionmarkt heeft de afgelopen maanden flink wat auto's uit het buitenland opgeslokt. Vooral aan het begin van het jaar ging het hard, maar nu lijkt de importtrein wat vaart te verliezen. Toch zijn er in 2026 al zoveel auto's de grens over gehaald dat je je bijna afvraagt of we nog wel genoeg kentekens over hebben.

Even een tandje terug

In augustus werden 23.329 personenauto's uit het buitenland voor het eerst op Nederlands kenteken gezet. Dat zijn er 304 minder dan in dezelfde maand vorig jaar, toen 23.633 importauto's hun Nederlandse leven begonnen. Op zichzelf geen gigantisch verschil, maar augustus is daarmee wel de eerste maand van 2026 waarin de import onder het niveau van een jaar eerder zit.

Dat is nogal een verschil als je naar het begin van het jaar kijkt. In januari, februari en maart lag het aantal importauto's namelijk 28 tot 45 procent hoger dan in dezelfde maanden van 2025. Van april tot en met juli was het verschil al geslonken naar 2 tot 5 procent.

De grote importstorm lijkt dus wel een beetje voorbij. Maar voordat we de champagne terug in de koelkast zetten: over de eerste acht maanden zijn er al 234.529 auto's geïmporteerd. Vorig jaar stond de teller na acht maanden op 204.571. Dat zijn bijna 30.000 auto's extra. Nederland heeft dus bepaald niet stilgezeten.

Volkswagen trekt de kar

En welke auto's worden massaal van een buitenlands kenteken verlost en voorzien van een prachtig geel exemplaar? Niet geheel verrassend staat Volkswagen bovenaan. In augustus werden 3.432 Volkswagens geïmporteerd. Audi volgt met 1.777 auto's en BMW staat met 1.488 exemplaren op plek drie.

Ook als we alle auto's die in augustus op naam zijn gezet meenemen, blijft Volkswagen nog steeds de populairste keuze. Toyota en Peugeot volgen.

Dat buitenlandse auto's inmiddels een flink stuk van het Nederlandse wagenpark vormen, blijkt ook uit een ander cijfer: 28,7 procent van alle personenauto's op Nederlands kenteken heeft een buitenlandse eerste toelating. Bijna drie op de tien dus. De occasion van de buurman kopen en hem hier op gele platen zetten is inmiddels normale gang van zaken.

De koopjesjagers mogen weer wakker worden

Er is bovendien mogelijk goed nieuws voor iedereen die bij het woord 'occasion' spontaan Marktplaats opent. De Europese handelsprijzen voor gebruikte auto's zijn in augustus met 1,7 procent gedaald ten opzichte van juli. Vergeleken met augustus vorig jaar staat de prijsindex van AUTO1 Group 3,2 procent lager.

Dat betekent niet dat Nederlandse occasions morgen ineens duizenden euro's goedkoper zijn. Er zit namelijk wat vertraging tussen een auto inkopen in het buitenland en hem daadwerkelijk hier op kenteken zetten. De cijfers van september en oktober worden daarom interessanter.

Volgens Kadir Colak van AutoZoweg verkopen handelaren bovendien eerst hun huidige voorraad voordat ze opnieuw gaan inkopen. Ook wel logisch. Je kunt moeilijk nieuwe auto's blijven aanslepen als je bestaande voorraad ondertussen staat te wachten tot iemand hem eindelijk wil hebben.

En er is nog een heerlijk Nederlands detail: één op de vier auto's die in augustus op naam werd gezet, was uit 2010 of ouder.

De importgolf mag dan gaan liggen, Nederland blijft dus gewoon occasions uit het buitenland halen. Sommige dingen veranderen nu eenmaal niet. Zoals onze liefde voor een goedkope auto, liefst met een kilometerstand waarvan we pas na de aankoop ontdekken dat die misschien tóch niet helemaal klopt.

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