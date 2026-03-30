Opel finetunet de Corsa GSE op de Ring

Er komt een nieuwe sportieve Corsa aan, en die zit nu in de laatste testfase. Opel is met de Corsa GSE bezig op de Nürburgring om alles nog even strak te trekken voordat hij definitief klaar is.

Dat doen ze daar niet voor de show, maar gewoon om te kijken of alles klopt. Onderstel, besturing, stabiliteit, dat soort dingen. Op zo’n circuit merk je vrij snel waar het nog niet goed genoeg is. En waar het wél goed genoeg is natuurlijk, anders klinkt het zo negatief en we willen zeker geen negativiteit uitstralen. Ben je mal?

Die GSE is bedoeld als de sportieve variant van de Corsa. Dus niet zomaar een uitvoering met een paar andere velgen, maar echt een versie die anders rijdt. Denk aan aangepaste dempers, een scherpere stuurafstelling en elektronica die iets minder ingrijpt. Een beetje zoals de ouderwetse Astra GSi dus. Qua uiterlijk enigszins gelijk, maar onder de kap is het een waar beest.

Wat er precies aan vermogen in zit, is nog niet officieel gezegd. Maar aangezien de Mokka GSE 280 pk levert, lijkt het ons wel opportuun om te zeggen dat de Corsa zo ongeveer hetzelfde vermogen gaat krijgen. Het bommetje debuteert in oktober op de Paris Motorshow, dus je kunt zeggen dat dit dus echt de fase waarin is ze nog de laatste dingen finetunen voordat hij de markt op gaat.

En ook al is hij elektrisch, een extra 'hot hatch' juichen wij altijd toe. Laat maar komen dus. Benieuwd of hij de verwachtingen waar kan maken.