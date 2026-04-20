Horse maakt het eenvoudig om EV's om te bouwen tot PHEV's

Afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, kun je er een punt van maken dat de EV-markt groeit of juist krimpt. De ene autobouwer zet vol op de technologie in en zet degene die het niet doen neer als partijen die de trein zullen missen, terwijl de treinmissers juist flexibiliteit als de sleutel voor een gezonde toekomst in de autowereld zien. Motorenbouwer Horse speelt vooral op dat laatste in.

Van BEV naar een PHEV is makkelijker dan je denkt

Neem Porsche als voorbeeld. De sportwagenfabrikant wilde de volgende 718 Boxster en Cayman volledig elektrisch maken en begon daarom aan de ontwikkeling van een compleet nieuw platform waar de nieuwe modellen op moesten rollen. Maar na een jaartje of wat kwam kwamen de Duitsers erachter dat er toch bar weinig mensen een volledig elektrische sportwagen wilde kopen. Daarom ging het terug naar de tekentafel en zij er nu geruchten dat het platform aangepast wordt om ruimte te maken voor een benzinemotor. Een uitdaging die miljoenen kost en jaren in beslag kan nemen. Horse lost dat in een keer op met de X-Range C15 Direct Drive-aandrijflijnen.

Volgens de motorenbouwer is de C15 zo ontwikkeld dat deze eenvoudig op de plek van een elektromotor op de achteras gemonteerd kan worden. Het is in de basis een 1,5 liter vierpitter die samenwerkt met een kleinere elektromotor om de efficientie te verhogen en wat hem in de basis een hybride maakt. Door deze flexibiliteit kan de fabrikant er ook voor kiezen om het pakket zo te installeren dat hij direct de achterwielen aandrijft. Alternatief kan hij als ondersteunende aggregaat gebruikt worden. De C15 komt er in twee varianten: een 95 pk sterke variant zonder turbo en een 163 pk sterke variant met turbo.

Elektromotor eruit, Horse erin?

Horse laat het allemaal wel iets makkelijker lijken dan dat het in de werkelijkheid is. Als je snel leest, dan denk je dat de plaatsing van de C15 een koud kunstje van elektromotor eruit en benzinemotor erin. Maar daar komt wat meer bij kijken en is ook de reden waarom de motorbouwer aanbeveelt om de aandrijflijn op de achteras te plaatsen. Het is volgens Horse simpelweg het eenvoudigst voor de autofabrikant die de unit in auto's gaat plaatsen. Deze moet immers nog allerlei andere problemen oplossen zoals de plaatsing van een benzinetank met de benodigde leidingen en natuurlijk het uitlaatsysteem. Daarnaast wijst Horse erop dat een vierwielaandrijving ook makkelijk blijft met een elektromotor op de vooras.