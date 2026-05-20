De oplossing voor het Nederlandse OV? Een bus die 225 km/u haalt!

Verschillende steden willen SUV’s en pick-ups weg hebben omdat ze te veel plek in beslag nemen. Laten we eerst eens naar een maatje groter kijken: de stadsbus. Die zijn gigantisch, hebben hun eigen rijstroken, mogen invoegen waar en wanneer ze willen, rijden nog steeds gedeeltelijk op diesel en zijn zo traag als dikke stront.

Het snelheidsprobleem en het opeisen van weggedeeltes waar jij ook wilt rijden, kan worden opgelost. En nog op een toffe manier ook. Daarvoor moeten we lering trekken uit de Amerikaanse staat Californië. Er ligt daar een plan voor een netwerk van hogesnelheidsbussen. En het is nog serieus ook. Het wordt door Caltrans, de lokale OV-beheerder, meegenomen in het hogesnelheidsspoorprogramma.

Hoe werkt de hogesnelheidsbus?

Het idee is net zo bizar als je hoopt. De hogesnelheidsbus is ontworpen om op lange, vaste routes mensen van A naar B te brengen tegen een voordeliger tarief dan de trein. De bussen gaan ook wat harder. De gemiddelde snelheid met tussen de 129 en 225 km/u moeten liggen.

In theorie zou de snelle bus gewoon op de openbare weg kunnen rijden, maar dat is niet de bedoeling in Californië. Ze willen daar speciale wegen aanleggen naast de snelwegen waar alleen deze bussen mogen rijden. Deze wegen moeten vooral tussen afgelegen plaatsen en richting toeristische attracties komen te liggen. Het maken van deze wegen zou goedkoper zijn dan een nieuwe spoorlijn. Da’s een van de redenen dat dit idee serieus wordt genomen: het is een alternatief op de trein, niet de stadsbus.

De obstakels

Je zult helaas de komende jaren niet zomaar in een hogesnelheidsbus kunnen stappen in de Amerikaanse staat. De infrastructuur is er nog niet klaar voor, maar ook veiligheidszaken zijn nog niet op orde. Er zijn bijvoorbeeld bredere bermen en uitloopstroken nodig om de bussen te laten rijden tegen 225 km/u. Maar ach, het begin is gemaakt!

