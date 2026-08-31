De oplossing voor het overvolle stroomnet? Flevoland!

Net als de dure benzineprijzen heeft ook het opladen van een EV zo zijn nadelen. Het Nederlandse stroomnet zit, mede door de groei in stekkerauto’s, bommetje vol. Gelukkig is er een nieuwe oplossing: Flevoland!

In het AD lezen we dat Nederland zich opmaakt voor een groei in de aanleg van grote batterijparken. Dit is precies wat je verwacht bij die term: een groot veld met gigantische batterijen bij elkaar. De komende jaren verrijzen er tientallen van deze gigantische accufarms waardoor de stroomcapactiteit groeit naar 8,6 gigawatt in 2030. Daarmee kun je 8,6 miljoen huishoudens één jaar lang mee voorzien van stroom.

Flevoland wordt Acculand

We hebben in heel Nederland nu 84 van zulke parken, maar daar komen er de komende jaar flink wat bij. Energiebedrijven als Pure Energie en TenneT kiezen voor locatie vaak voor Flevoland. De grote batterijvelden komen in steden als Dronten, Biddinghuizen, Emmeloord, Lelystad en Zeewolde. Zo wordt Flevoland een soort buffer aan elektriciteit.

Het handige aan de grote batterijen is de manier waarop ze werken. Wanneer het rustig is op het net, kun je de stroom opslaan in de accu’s. Komen we allemaal thuis en beginnen we met koken, wassen, douchen en EV’s opladen, dan pompt de batterij zijn vermogen naar het net.

Voor EV-rijders is deze uitbreiding een zegen. Een van de grootste knelpunten bij de aanleg van nieuwe snellaadpleinen (zoals die van Fastned, Shell Recharge of Tesla Superchargers) is het feit dat de netbeheerder geen verzwaarde aansluiting kan opleveren. Met stroom in overvloed is dat geen probleem meer.

Nog een reden: geld

Dat de markt voor batterijopslag nu zo ontploft, heeft uiteraard ook een financiële reden. Handelen in energie (stroom goedkoop opslaan en duur verkopen tijdens pieken) is met de huidige schommelende dynamische energieprijzen een goudmijn geworden voor investeerders.

Volgens de netbeheerders is de grote vraag naar stroom op bepaalde momenten goed op te vangen met deze parken. Goed, ze nemen wel wat plek in beslag, maar zeg nou zelf: wie wil er nou in Flevoland wonen? Als we hierdoor de horrorverhalen van de stroompauzes kunnen stoppen, dan heb ik dat offer er wel voor over.

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