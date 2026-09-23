De oplossing voor hoge brandstofkosten is simpel en ligt bij jezelf

Ik heb het even gecheckt: de landelijke adviesprijs voor een litertje Euro 95 zit nu op 2,703 euro. Heel vervelend natuurlijk, maar wat kun jij als Nederlandse automobilist doen om je brandstofkosten te drukken? Nou, bijvoorbeeld wat minder hard rijden.

Deze conclusie trekt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. Hij reageert in het Algemeen Dagblad op een analyse die de krant liet uitvoeren bij Flitsmeister. Het dagblad wilde wel eens weten of Nederlanders wat minder hard rijden nu de literprijzen aan de pomp door het dak gaan. De uitkomst: nee hoor.

Nederlanders rijden lekker door

Flitsmeister keek naar de gemiddelde snelheid op verschillende trajecten waar honderdduizenden auto’s rijden. De gemiddelde snelheid op de Nederlandse snelwegen zit overdag nog steeds iets boven de 100 km/u en ‘s avonds rond de 120 km/u. FM-directeur Jorn de Vries is er door verrast: “Het is opvallend dat mensen ondanks de hogere prijzen niet rustiger zijn gaan rijden. Het valt ook op dat 120 kilometer per uur voor de meeste mensen hard genoeg is; dat was zo toen de brandstofprijzen nog lager waren en nu ook, terwijl op de onderzochte trajecten een maximumsnelheid van 130 geldt.’’

De eerder genoemde verkeerspsycholoog heeft er wel een verklaring voor: “Dat komt omdat we gewend zijn geraakt aan die 100 kilometer per uur overdag. Dan voelt 130 kilometer per uur voor veel mensen héél hard en dat hoeft dan niet. Er zijn natuurlijk mensen die wel de maximumsnelheid rijden, maar veel meer mensen rijden beduidend langzamer.

Hoeveel geld kun je besparen met langzamer rijden?

Volgens Tertoolen zit er best wat verschil in gebruik als je kiest voor de maximumsnelheid of net wat erboven. “Wie hard rijdt, ziet het verbruik met 20 tot 30 procent oplopen. En dat kan euro’s schelen in een uurtje snelweg.’’

Laten we er dan eens de calculator bij pakken. Als je uit gaat van 25 procent meer benzineverbruik en je auto verbruikt 6 liter per 100 kilometer. Voor het rijden van een stuk van 100 kilometer met 100 km/u ben je in dat geval 16,22 euro kwijt. Rijd je het traject van 100 kilometer met 130 km/u dan rijd je voor 20,27 euro aan benzine op. Door op dat stuk van 100 kilometer dus 100 in plaats van 130 km/u te rijden bespaar je dus al vier eurootjes. Het is niet veel, maar als je dagelijks een heel eind over de A2 moet voor je werk is het een leuke besparing, toch?

Ik wil je trouwens niet oproepen om veel trager te gaan rijden. Hoewel er geen minimumsnelheid geldt op de Nederlandse snelwegen kun je wel een boete krijgen als je het overige verkeer hindert of in gevaar brengt. Maar als je dan toch graag 100 wilt blijven rijden na 19:00 uur op sommige snelwegen, doe dat dan lekker op de rechterbaan.

Foto: Lamborghini Huracan EVO gespot door nlhighwayspots

Bron: AD

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