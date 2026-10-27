Boetestelsel is nu al scheef, wordt mogelijk nog schever volgens overheidsplannen

Het geklaag over het boetestelsel begint steeds harder te klinken. De hoogte van verkeersboetes loopt compleet uit de hand, waardoor de geloofwaardigheid op het spel staat. Ook de verhogingen zouden onwettelijk zijn. De oplossing lijkt volgens Den Haag simpel: nog hogere boetes.

Ondertussen zijn we zo ver dat ook in Den Haag duidelijk is dat de Nederlandse manier van verkeersboetes uitdelen alle logica ontwijkt. Niet alleen zijn ze exorbitant hoog en lopen ze daarmee uit lijn met veel kwalijkere vergrijpen als mishandeling, ook is duidelijk dat de manier van verhogen bij niet betalen niet rechtsgeldig is. Na een gemiste betaling wordt namelijk overgegaan tot verdubbeling van het boetebedrag. Daardoor worden simpele verkeersovertredingen mogelijk te snel onbetaalbaar.

Verlaging wordt gefinancierd met verhoging

Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Fatihya Abdi (Pro) en Jeltje Straatman (CDA) pakten de rekenmachine erbij en zagen vooral in dat het verdubbelen bij niet betalen echt niet kan. Daarom stellen ze voor om bij een eerste aanmaning de verhoging op 25 procent te houden. Betaal je nog niet, dan krijg je een verhoging van 50 procent voor de kiezen. Ook moet het makkelijker worden om een betalingsregeling aan te gaan.

Klinkt goed, toch? Een beetje water bij de wijn van de overheid, omdat ze zijn doorgeschoten. Maar dat is het natuurlijk niet. Door het aanpassen van het boetestelsel op deze manier loopt de schatkist miljoenen mis. Dat kan niet, want dat zou ten koste gaan van de financiering van andere vormen van criminaliteitsbestrijding. Daarom is het idee om andere boetes met zo'n 10 procent omhoog te krikken en stijgen de administratiekosten. Dat eerste geldt dan vooralsnog niet voor de kleine snelheidsovertreding, maar vooral voor de zwaardere vergrijpen.

Meer boetes voor iedereen

Zo zou bijvoorbeeld het vasthouden van de mobiel achter het stuur en ook 25 kilometer te hard rijden binnen de bebouwde kom stijgen naar zo'n 500 euro. Veelplegers moeten ook harder worden aangepakt en er zouden nog meer en betere flitspalen in dorpen en steden geplaatst moeten worden. Dat laatste niet om de veelplegers en mobielrijders aan te pakken, maar om de algehele pakkans te verhogen. Kortom, nog meer boetes over het hele speelveld. Als stellen de twee planmakers dat het vooral bedoeld is om veelplegers makkelijker te kunnen vinden en aanpakken.

Het plan lijkt in eerste instantie prima in elkaar te zitten. Het laat alleen buiten beschouwing dat hiermee enkel de verhogingen worden aangepakt. De compleet scheve opbouw van de verkeersboetes wordt er enkel nog schever van. Ook wordt op deze manier iets wat alle perken te buiten gaat (de verdubbeling van boetebedragen bij niet (kunnen) betalen), opgelost met iets wat - laten we zeggen - de perken in de basis nog verder oprekt dan al het geval was. Kortom, het lijkt op een verkeerde manier van geld heen en weer schuiven zonder iets echt op te lossen.

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