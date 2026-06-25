Marktaandeel Chinese merken groeit minder hard, maar dat is geen goed nieuws

Hoewel de EU er bijna niets aan deed om de invasie van Chinese automerken op ons content af te remmen, maar wel het gevoel had genoeg te doen, lijkt de echt harde groei er nu wel uit te zijn. De aankomende vier jaar zullen er slechts enkele procenten aan marktaandeel gewonnen worden, voorspellen marktanalisten. Maar dat is een symptoom van de onderliggende kwaal.

We schieten de opkomst van Chinese merken wellicht ietwat negatief in, dat doen we met een reden. De nieuwe merken vinden dan wel gretig aftrek bij een groeiend aantal klanten, maar de Europese autofabrikanten en de Europese Unie zien ze stiekem liever helemaal vertrekken. De lobbyclubs schreeuwen al jaren van de hoogste daken dat problemen op komst zijn en de EU greep in met importheffingen en gaat dat nu nogmaals doen met nog meer importheffingen.

De groei zet door

Toch mag het allemaal niet baten. Volgens analisten van AlixPartners groeit het Europese marktaandeel van Chinese autofabrikanten tegen 2030 naar 16 procent. Dat lijkt niet veel als je kijkt naar het huidige percentage van 10,7 procent en het percentage van vorig jaar van 6 procent. Een groei van ruwweg 5 procent in een jaar pakken om er vervolgens nog eens vier jaar over te doen om hetzelfde marktaandeel nogmaals te veroveren? Dat klinkt niet heel erg indrukwekkend.

Dat de Chinese merken een groter marktaandeel zullen pakken, is dan ook niet bepaald een verrassing. Dat de groei doorzet, is op z'n minst een logisch gevolg van de agressieve push die erachter zit. Het probleem voor Europa ligt hem dan ook vooral in het feit dat de algehele Europese automarkt niet met het groter wordende Chinese marktaandeel meegroeit. Met andere woorden: elke verkochte BYD, Jaecoo of Changan is er een minder aan de kant van Stellantis, Volkswagen of Renault.

Betalen voor Europees doen we niet meer

En die verschuiving geeft aan dat Europeanen wel te porren zijn voor een auto uit het Verre Oosten en deze zelfs vaker en vaker verkiezen over wat de producenten op eigen continent te bieden hebben. Uit cijfers blijkt dat vooral jonge mensen sneller voor de nieuwe Chinese merken gaan. Dat betekent dat het voor Europese merken steeds lastiger wordt om juist deze belangrijke doelgroep te overtuigen van de kwaliteit van de producten die zij proberen te slijten. Als de jongeren besluiten dat de zorgvuldig, over decennia opgebouwde merkwaarde van Europese fabrikanten niets meer waard is dan die van een Chinees merk dat nog maar enkele maanden aan de weg timmert, dan wordt het overhalen om ze voor een (premium) merk te betalen wel heel lastig.

Ook toont het aan dat de Chinezen, ondanks alle maatregelen die tegen hen getroffen worden, het hele spelletje veel slimmer spelen dan wat de Europeanen er tegenover kunnen zetten. Daarbij helpt het mee dat voor de Chinese nieuwkomers geldt dat de eigen markt aan het instorten is en dat er bij ons nog wat te halen valt. Er worden steeds meer auto's naar ons verscheept. Tegelijkertijd neemt hier de vraag naar betaalbare EV's toe door ondermeer de strikte emissieregels die de EU doorvoert, maar ook de hoge brandstofprijzen.

De helpende hand bieden

In dit geheel lijken de Europese autofabrikanten ook nog eens de helpende hand te bieden. Deze kampen namelijk niet alleen met een overschot aan productieruimte in de eigen fabrieken die op halve kracht werken, ze verhuren deze productiecapaciteit maar al te graag aan hun Oosterse concurrenten. Ze geven daarmee dus eigenlijk een deel van de markt weg, door de Chinezen als het ware de sleutels te geven tot het continent. Auto's die in Europa worden geproduceerd vallen immers niet onder de importheffingen.

Opmerkelijk aan dit hele verhaal is wel dat de analisten vooral wijzen naar de problemen die Volkswagen, Stellantis en Renault van de Chinese concurrentie ondervinden. Het Duitse meer premium segment lijkt de dans vooralsnog te ontspringen in de voorspellingen. Al zullen die met verloop van tijd ook steeds meer de druk gaan voelen.

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