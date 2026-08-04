Dit is de eerste blik op de nieuwe Smart #2

Smart zat de laatste jaren in een ernstige identiteitscrisis, maar nu gaan ze eindelijk weer terug naar hun roots. Ze komen namelijk weer gewoon met een kleine auto, die een directe opvolger is van de Smart ForTwo.

De officiële onthulling laat nog even op zich wachten, maar we krijgen de auto toch al te zien. Om de spanning op te bouwen heeft Smart in zes wereldsteden muurschilderingen laten maken van de nieuwe Smart #2. Daarop krijgen we de auto al zonder enige vorm van camouflage te zien. Mocht je denken ‘Wat een rare foto boven dit artikel’: dat is dus een muurschildering.

Logische evolutie

Een verrassing is het design niet: het is een logische evolutie van de Concept #2 die we in april te zien kregen. Die auto zag er nog een beetje uit als een kunstwerk van Joseph Klibansky, maar als je alle gekke fratsen wegdenkt krijg je ongeveer de auto die je hier op de muur ziet. Ook is het qua design een logische stap ten opzichte van de laatste ForTwo. Je ziet meteen dat het een Smart is.

Eerste info

Alle auto’s worden groter, dus ook Smart moet meegroeien. Met een lengte van 2,792 meter zal dit straks alsnog de kleinste auto op de markt zijn. Het is overigens geen doorontwikkeling van de vorige ForTwo: de Smart #2 staat op een geheel nieuw platform. We weten ook alvast wat de range gaat zijn. Reken op zo’n 300 kilometer. Dat is gewoon prima voor een minuscuul stadsautootje. Als je lange afstanden wil rijden, ga je geen Smart #2 kopen.

Voor verdere informatie moeten we nog even de Autosalon van Parijs afwachten. Die vindt plaats in oktober. We zijn vooral benieuwd wat deze auto gaat kosten. Dat kan eigenlijk alleen maar tegenvallen, maar je weet het nooit met de Chinezen.

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