De orderboeken voor de Ferrari Luce lopen nu al vol

Het was natuurlijk wel een klein beetje te verwachten dat Ferrari ergens nog wel een kopertje of twee voor het elektrische gedrocht zou vinden. Maar volgens CEO Benedetto Vigna van Ferrari stromen de orderboeken redelijk snel vol.

Zien en ervaren is kopen

Er is deze week maar weinig positiefs gezegd over 550.000 euro kostende Ferrari Luce. Maar toch zijn ze er bij Ferrari onverminderd positief over en wordt de - laten we zeggen - opvallende auto hard verdedigd. Volgens Vigna is de nieuwe elektrische auto namelijk niet te vergelijken met al het andere EV-geweld dat niet uit Maranello komt rollen. "De Ferrari Luce heeft niets te maken met andere EV's van andere fabrikanten. Je moet hem zien en rijden om te begrijpen dat het geen simpele kopie is - niet het interieur, niet het exterieur, niet de performance", aldus de topman.

Ook de prijs weet hij te verklaren: "Voor innovatie moet betaald worden", zegt hij. "Als je niet betaalt voor innovatie, doe je het niet goed tegenover de mensen die eraan werken. Ook geef je dan het verkeerde signaal aan de mensen in de toeleveringsketen die het allemaal mogelijk maken en aan de technologie zelf werken". Met andere woorden: met de extreem hoge prijs van de Luce probeert Ferrari enigszins de hoge ontwikkelingskosten terug te verdienen.

Orderboeken lopen vol

En het blijkt dat er al genoeg kopers zijn die de woorden van Vigna geloven, want de orderboeken stromen gestaag vol. Ferrari zou er inmiddels genoeg hebben om tot eind 2027 Luce's te kunnen gaan bouwen. En tussen die klanten zitten niet alleen nieuwe, maar ook trouwe kopers. "Als je kijkt naar wie de orders plaatsen, dan zitten daar bestaande klanten tussen, maar ook nieuwe", legt Vigna uit tegenover Bloomberg.

Tegelijk geeft de CEO ook aan dat er wellicht iets teveel aandacht is besteed aan het hypen van de Luce, iets wat in drie fases over meerdere maanden was uitgespreid. Volgens Vigna zou dat ervoor gezorgd kunnen hebben dat mensen het idee kregen dat Ferrari helemaal zou overstappen op het maken van elektrische auto's. Niets is natuurlijk minder waar: "We zullen alle soorten aandrijflijnen blijven maken", bevestigd Vigna. "De klant heeft hierin het laatste woord,"

Ondertussen lijkt de stemming over de Luce en de richting die Ferrari ermee inslaat, ietwat getemperd. Na de initiële beursdaling van zo'n 8 procent, is het aandeel Ferrari alweer aan het klimmen en noteert het op het moment van schrijven bijna 5 procent hoger dan het dieptepunt van deze week.