De ultieme BMW-stationwagon staat gewoon op Marktplaats

Een origineel Nederlandse BMW E34 540i Touring met handbak is al een aanbieding om van te water tanden. Maar het exemplaar dat nu op Marktplaats is opgedoken, gaat nog een flinke stap verder.

De 5 Serie heeft nog steeds zijn originele 4,0-liter V8, maar nu met een Eaton M112-supercharger (bekend van de Jaguar XKR). Mede daardoor is de power gegroeid van 286 pk en 400 Nm naar 355 pk en 517 Nm. Je hoeft niet bang te zijn dat het blok uit elkaar valt. Bekende E34-kwaaltjes zijn de afgelopen jaren preventief aangepakt of gerestaureerd. Denk aan vernieuwde rem- en brandstofleidingen, verse kleppendeksels, een nieuwe dynamo, startmotor, aircopomp én een recent vervangen distributieketting inclusief geleiders. De APK is nog geldig tot eind 2028.









Om dat allemaal heel en koel te houden, is de motorruimte grondig aangepakt. Er is een nieuwe intercooler, een water-methanol boostcooler, KDFI ECU, aangepaste brandstofinjectoren en een sterkere brandstofpomp. De uitlaat is een RVS-systeem met Y-pipe en optionele einddemper voor het rauwe V8-geluid.

Nog meer onderhuids genot

En daar houdt het feest nog niet op. Om de 355 pk op een verantwoorde manier op het asfalt te krijgen, is ook het onderstel niet overgeslagen. De Touring is uitgerust met een sperdifferentieel op de achteras en staat op een Bilstein B12 demper- en verenset gecombineerd met stijve Powerflex-bussen.

Rondom zijn geventileerde remschijven gemonteerd met staalomvlochten remleidingen voor direct rempedaalgevoel. Het geheel rol op een set volledig gerestaureerde 16-inch Remotec Mesh velgen met Pirelli P Zero Rosso-banden eromheen.











Het oog wil natuurlijk ook wat. De carrosserie is gespoten in het iconische Cosmosschwarz metallic en voorzien van het originele M-Aero-pakket inclusief de elektrisch verstelbare én verwarmde M-Aero-spiegels. Subtiele details zoals de US-spec sidemarkers, dakrails én de originele Aero-dakdragers maken het uiterlijk helemaal af.

Vanbinnen ademt de E34 de sfeer van de vroege jaren '90, maar is er ook ruimte voor modern comfort. Het zilvergrijs lederen sportinterieur heeft stoelverwarming en een recent nieuw bekleed driespaaks sportstuur. Het begeerde dubbele schuif-/panoramadak, nieuwe hemelbekleding, Park Distance Control (PDC), geïntegreerde skizak, bagagenet en rolhoes zijn ook aanwezig. Optisch lijkt de oude BMW-radio origineel, maar je kunt hem gewoon met Bluetooth met je telefoon verbinden.

Bieden maar!

We zeggen het misschien vaker, maar dit is écht een Marktplaats -pareltje voor de autoliefhebber. Zo’n beetje alles klopt aan deze stationwagon, nu de prijs nog. De verkoper heeft geen vraagprijs, maar laat je bieden op de auto. Op het moment van schrijven is 15.000 euro het hoogste bod op Marktplaats , maar daar blijft het vast niet bij. Wat een apparaat!

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Nieuws