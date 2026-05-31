De Peugeot 107 van Jeffrey is de dikste van Nederland #MijnAuto

Een Peugeot 107. Voor de meeste mensen is dat gewoon een goedkoop stadsautootje. Voor Jeffrey is het zijn eerste auto, zijn hobby én inmiddels een vijf jaar durend project. Dit is waarschijnlijk de meest opvallende 107 die je vandaag gaat zien.



Wat begon met een setje andere velgen tijdens de coronaperiode liep compleet uit de hand. Inmiddels heeft de auto een schroefset, bodykit, custom koplampen, sportstoelen, audio-upgrade, zwarte accenten en een hele lijst aan andere aanpassingen. Vrijwel alles wat je ziet is aangepakt.



Het leuke is dat het geen showauto is die alleen binnen staat. Jeffrey rijdt er gewoon 30.000 tot 40.000 kilometer per jaar mee. Van familiebezoek tot roadtrips door Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en zelfs Engeland. Deze 107 wordt gebruikt waarvoor auto's bedoeld zijn: rijden.



Onder de kap ligt nog steeds de bekende driecilinder. Geen spectaculaire vermogenscijfers, al is hij wel gechipt. Het draait hier ook niet om snelheid. Juist het lage gewicht, de directe besturing en het kart-achtige karakter maken deze auto leuk. Op een bochtige dijkweg of in de Ardennen heb je geen honderden pk's nodig om plezier te hebben.





