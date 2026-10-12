De Peugeot E-T16 is in het echt ook vet!

Deze auto schreeuwt 'MAKEN PEUGEOT, MAKEN!!'

Gisteren schreven we al uitgebreid over de Peugeot E-T16 Concept, het eerbetoon aan de legendarische 205 Turbo 16 waarmee Peugeot in 1985 en 1986 wereldkampioen rally werd. Inmiddels hebben we hem ook in het echt kunnen bekijken op de autoshow van Parijs. En ook daar is hij vet. Nog een beetje dikker zelfs dan we op basis van de plaatjes hadden gedacht.

Voor wie de specificaties even kwijt is, de E-T16 heeft drie elektromotoren die samen 816 pk leveren. Daarmee gaat hij in 2,5 seconden naar de 100 km/u en bereikt hij na 16 seconden al de 300 km/u.

Ook leuk is dat Peugeot een aantal details van de originele 205 T16 heeft overgenomen. Zo klapt de complete achterzijde omhoog in plaats van alleen de kofferbak en zit er zelfs een hydraulische handrem in, zoals in een rallyauto.

Voorlopig blijft het bij een concept en heeft Peugeot nog niets gezegd over eventuele productie. Dus zullen wij dat maar even doen dan?

DEZE MOETEN JULLIE MAKEN PEUGEOT!!!

Dat het maar duidelijk is.