De Polestar 5 is een beauty, maar ook leuk om te rijden? #test

De Polestar 5 moet het nieuwe vlaggenschip van het Zweedse merk worden. Een elektrische GT waarmee je comfortabel naar Zuid-Frankrijk rijdt, maar die je vervolgens ook met plezier over een bergpas jaagt. Ambitieus? Zeker. Maar na een eerste kennismaking op de Route Napoléon lijkt Polestar aardig in de buurt te komen.



Qua cijfers begint het direct serieus. Zelfs de "instapper" levert al 748 pk en 812 Nm. Wie dat niet genoeg vindt, kan kiezen voor de Performance-versie met 884 pk en 1.015 Nm. Dan sprint je in 3,2 seconden naar de 100 km/u. Absurde cijfers, maar inmiddels bijna normaal in EV-land.



Interessanter is hoe de auto rijdt. Polestar heeft duidelijk geprobeerd meer karakter in de aandrijflijn te stoppen. Waar eerdere modellen soms wat braaf aanvoelden, laat de Polestar 5 zich verrassend speels rijden. Ook praktisch zit het goed. Het accupakket is 112 kWh groot, laden gaat met maximaal 350 kW en de WLTP-range loopt op tot 678 kilometer. Daarmee hoort hij direct bij de top van het segment.

