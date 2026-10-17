De politie in Dubai krijgt weer een belachelijk dikke dienstauto

Je hebt het vast ooit wel eens voorbij zien komen: de krankzinnige auto's van de politie in Dubai. Ferrari 's, Bentleys, Bugatti's, niets is te gek voor de politie in olieland. Maar omdat je natuurlijk niet met oude rotzooi kan blijven rijden heeft Dubai's finest zichzelf verwend met een nieuwe dienstauto. En ja, het is er weer zo één.

Niet voor boeven

De politie van Dubai heeft deze keer gekozen voor een Lamborghini Temerario, en inderdaad, hij is niet bedoeld om achter boeven aan te gaan. De Italiaan maakt deel uit van de zogenoemde Dubai Police Tourist Patrol Fleet en zal vooral worden ingezet op toeristische plekken zodat agenten makkelijk contact met bezoekers kunnen maken.

Eigenlijk gewoon een grote en dure conversatiemaker dus. Maar ja, ik geloof best dat het werkt.

De Temerario zelf is uiteraard een hele serieuze auto met hele serieuze specs. Onder de motorkap ligt de 4,0-liter twin-turbo V8, die wordt geholpen door drie elektromotoren. Het totale vermogen komt daardoor op een krankzinnige 920 pk. Daarmee schiet je in 2,7 seconden naar de 100 km/u en stopt de teller pas bij 343 km/u. Geen 0 naar 100 tijd van een Tesla Roadster, maar genoeg om je ogen naar de achterkant van je hoofd te laten verhuizen.

Nederland heeft andere prioriteiten

De samenwerking met Lamborghini Abu Dhabi en Dubai past natuurlijk perfect in het plaatje dat Dubai graag laat zien. Want stel je voor dat iedereen rijk is behalve de politie. Kan niet toch? Er is wel een kleine kanttekening. Het is niet duidelijk of de politie de Temerario echt heeft gekocht of in bruikleen heeft.

Het contrast met de Nederlandse politie is natuurlijk lachwekkend groot. In Nederland doet de politie het met BMW X1’s, Ford Kuga’s en Mercedes B-Klasses. Dat geeft natuurlijk niet. Nederland heeft gewoon andere prioriteiten.

Toch is het wel gaaf dat de politie deze auto's inzet, ondanks dat het wat patserig overkomt. Maar mocht je binnenkort naar Dubai gaan, dan kom je misschien wel zo'n auto tegen. Die foto's mag je uiteraard naar ons sturen.

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